Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/samolet-1748167643.html
Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В - РИА Новости, 01.09.2021
Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
Опубликованные СМИ сведения о причинах крушения самолета Ил-112В под Кубинкой — предположения источников, окончательных выводов еще нет, сообщил председатель... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:26
2021-09-01T15:53
авария
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
происшествия
кубинка
олег бочаров (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746059300_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_ad9288bbe70986045e0514d9c5d7711c.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Опубликованные СМИ сведения о причинах крушения самолета Ил-112В под Кубинкой — предположения источников, окончательных выводов еще нет, сообщил председатель комиссии по расследованию инцидента, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь находившийся на борту экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли."Приведенные в статье газеты "Коммерсант" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно", — приводит слова Бочарова пресс-служба.Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники сообщила, что катастрофа началась с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.В статье отмечается, что для установления точной причины нужно дождаться результатов экспертиз, но "так или иначе через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар". Как пояснили газете близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.По данным собеседника издания, производитель предусмотрел два огнетушителя на каждый двигатель, хотя, например, в гражданских самолетах ПАО "Ил" предусмотрено тушение огня в шесть очередей. Пилотам не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на аэродром вылета и совершить вынужденную посадку, которую они и запросили.
https://ria.ru/20210823/il-112v-1746834031.html
https://ria.ru/20210831/pokhorony-1747978824.html
кубинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746059300_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_535ee067393284a57478644e0c53a77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авария, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье, происшествия, кубинка, олег бочаров (политик), россия
14:26 01.09.2021 (обновлено: 15:53 01.09.2021)
 
Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В

Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения самолета Ил-112В под Кубинкой

© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в "Армии-2021"
Самолет Ил-112В во время прибытия из Воронежа в Москву для участия в Армии-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Опубликованные СМИ сведения о причинах крушения самолета Ил-112В под Кубинкой — предположения источников, окончательных выводов еще нет, сообщил председатель комиссии по расследованию инцидента, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.
Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь находившийся на борту экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли.
Полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 11:48
Борисов заявил о продолжении испытаний Ил-112В после трагедии
"Приведенные в статье газеты "Коммерсант" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно", — приводит слова Бочарова пресс-служба.
Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники сообщила, что катастрофа началась с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.
В статье отмечается, что для установления точной причины нужно дождаться результатов экспертиз, но "так или иначе через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар". Как пояснили газете близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.
По данным собеседника издания, производитель предусмотрел два огнетушителя на каждый двигатель, хотя, например, в гражданских самолетах ПАО "Ил" предусмотрено тушение огня в шесть очередей. Пилотам не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на аэродром вылета и совершить вынужденную посадку, которую они и запросили.
Экипаж Ил-112 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:10
Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах
 
АварияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-112Крушение Ил-112В в ПодмосковьеПроисшествияКубинкаОлег Бочаров (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Лента новостейМолния