https://ria.ru/20210901/samolet-1748167643.html

Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В

Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В - РИА Новости, 01.09.2021

Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В

Опубликованные СМИ сведения о причинах крушения самолета Ил-112В под Кубинкой — предположения источников, окончательных выводов еще нет, сообщил председатель... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:26

2021-09-01T14:26

2021-09-01T15:53

авария

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

происшествия

кубинка

олег бочаров (политик)

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Опубликованные СМИ сведения о причинах крушения самолета Ил-112В под Кубинкой — предположения источников, окончательных выводов еще нет, сообщил председатель комиссии по расследованию инцидента, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь находившийся на борту экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной катастрофы считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли."Приведенные в статье газеты "Коммерсант" сведения являются только предположениями источников, но никак не официальными выводами. Говорить о причинах трагедии еще преждевременно", — приводит слова Бочарова пресс-служба.Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники сообщила, что катастрофа началась с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.В статье отмечается, что для установления точной причины нужно дождаться результатов экспертиз, но "так или иначе через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный "керосиновый" пожар". Как пояснили газете близкие к расследованию источники, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.По данным собеседника издания, производитель предусмотрел два огнетушителя на каждый двигатель, хотя, например, в гражданских самолетах ПАО "Ил" предусмотрено тушение огня в шесть очередей. Пилотам не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на аэродром вылета и совершить вынужденную посадку, которую они и запросили.

https://ria.ru/20210823/il-112v-1746834031.html

https://ria.ru/20210831/pokhorony-1747978824.html

кубинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье, происшествия, кубинка, олег бочаров (политик), россия