https://ria.ru/20210901/sad-1748172667.html
Три новых детсада открылись в Приангарье
Три новых детсада открылись в Приангарье - РИА Новости, 01.09.2021
Три новых детсада открылись в Приангарье
Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:54
2021-09-01T14:54
2021-09-01T14:54
иркутская область
общество
тулун
иркутская область
игорь кобзев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c9485dcf9c1fb0ad0d9dafaf94cf6e3f.jpg
ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев назвал ликвидацию очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования одним из приоритетов правительства региона. Три новых детских сада открылись 1 сентября в Иркутской области. Все они построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Одно из новых дошкольных учреждений открылось в городе Тулуне, пережившем летом 2019 года масштабное наводнение."Детский сад "Светлячок" на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда", - говорится в сообщении.Кроме этого, детские сады открылись в поселках Куйтун и Жигалово. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, там созданы четыре группы.В Куйтуне детский сад стал структурным подразделением средней школы №2. Там обустроены столовая, помещения для сна, отдыха, игр, класс для занятий, спортивный и музыкальный залы. На обеспечение игровым и учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 миллиона рублей.До конца 2021 года в регионе будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году.
https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html
https://ria.ru/20210816/dotatsii-1745954935.html
тулун
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729226528_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6766127ada6788e8d360d118a8f1f6ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тулун, иркутская область, игорь кобзев, россия
Три новых детсада открылись в Приангарье
Три новых детских сада открылись в Иркутской области в рамках проекта "Демография"
ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости.
Три новых детских сада открылись в Иркутской области
, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна
, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев
назвал ликвидацию очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования одним из приоритетов правительства региона. Три новых детских сада открылись 1 сентября в Иркутской области. Все они построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Одно из новых дошкольных учреждений открылось в городе Тулуне, пережившем летом 2019 года масштабное наводнение.
"Детский сад "Светлячок" на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда", - говорится в сообщении.
Кроме этого, детские сады открылись в поселках Куйтун и Жигалово. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, там созданы четыре группы.
В Куйтуне детский сад стал структурным подразделением средней школы №2. Там обустроены столовая, помещения для сна, отдыха, игр, класс для занятий, спортивный и музыкальный залы. На обеспечение игровым и учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 миллиона рублей.
До конца 2021 года в регионе будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году.