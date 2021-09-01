https://ria.ru/20210901/sad-1748172667.html

Три новых детсада открылись в Приангарье

Три новых детсада открылись в Приангарье - РИА Новости, 01.09.2021

Три новых детсада открылись в Приангарье

Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:54

2021-09-01T14:54

2021-09-01T14:54

иркутская область

общество

тулун

иркутская область

игорь кобзев

россия

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ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев назвал ликвидацию очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования одним из приоритетов правительства региона. Три новых детских сада открылись 1 сентября в Иркутской области. Все они построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Одно из новых дошкольных учреждений открылось в городе Тулуне, пережившем летом 2019 года масштабное наводнение."Детский сад "Светлячок" на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда", - говорится в сообщении.Кроме этого, детские сады открылись в поселках Куйтун и Жигалово. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, там созданы четыре группы.В Куйтуне детский сад стал структурным подразделением средней школы №2. Там обустроены столовая, помещения для сна, отдыха, игр, класс для занятий, спортивный и музыкальный залы. На обеспечение игровым и учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 миллиона рублей.До конца 2021 года в регионе будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году.

https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html

https://ria.ru/20210816/dotatsii-1745954935.html

тулун

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тулун, иркутская область, игорь кобзев, россия