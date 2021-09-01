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Иркутская область
https://ria.ru/20210901/sad-1748172667.html
Три новых детсада открылись в Приангарье
Три новых детсада открылись в Приангарье - РИА Новости, 01.09.2021
Три новых детсада открылись в Приангарье
Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:54
2021-09-01T14:54
иркутская область
общество
тулун
иркутская область
игорь кобзев
россия
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ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев назвал ликвидацию очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования одним из приоритетов правительства региона. Три новых детских сада открылись 1 сентября в Иркутской области. Все они построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Одно из новых дошкольных учреждений открылось в городе Тулуне, пережившем летом 2019 года масштабное наводнение."Детский сад "Светлячок" на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда", - говорится в сообщении.Кроме этого, детские сады открылись в поселках Куйтун и Жигалово. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, там созданы четыре группы.В Куйтуне детский сад стал структурным подразделением средней школы №2. Там обустроены столовая, помещения для сна, отдыха, игр, класс для занятий, спортивный и музыкальный залы. На обеспечение игровым и учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 миллиона рублей.До конца 2021 года в регионе будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году.
https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html
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общество, тулун, иркутская область, игорь кобзев, россия
14:54 01.09.2021
 
Три новых детсада открылись в Приангарье

Три новых детских сада открылись в Иркутской области в рамках проекта "Демография"

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Детский сад
 Детский сад - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Три новых детских сада открылись в Иркутской области, один из них в микрорайоне Угольщиков города Тулуна, куда переселяются жители, пострадавшие от наводнения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев назвал ликвидацию очереди в детские сады и создание условий для доступного и качественного дошкольного образования одним из приоритетов правительства региона. Три новых детских сада открылись 1 сентября в Иркутской области. Все они построены в рамках реализации национального проекта "Демография", регионального проекта "Содействие занятости". Одно из новых дошкольных учреждений открылось в городе Тулуне, пережившем летом 2019 года масштабное наводнение.
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"Детский сад "Светлячок" на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне – первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда", - говорится в сообщении.
Кроме этого, детские сады открылись в поселках Куйтун и Жигалово. Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, там созданы четыре группы.
В Куйтуне детский сад стал структурным подразделением средней школы №2. Там обустроены столовая, помещения для сна, отдыха, игр, класс для занятий, спортивный и музыкальный залы. На обеспечение игровым и учебным оборудованием выделена областная субсидия на сумму 4,8 миллиона рублей.
До конца 2021 года в регионе будут введены в эксплуатацию еще девять детских садов, строительство шести детских садов продолжится в 2022 году.
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Иркутская областьОбществоТулунИркутская областьИгорь КобзевРоссия
 
 
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