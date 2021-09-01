https://ria.ru/20210901/rzhd-1748205552.html

РЖД запустит новый пассажирский маршрут по пушкинским местам

РЖД запустит новый пассажирский маршрут по пушкинским местам - РИА Новости, 01.09.2021

РЖД запустит новый пассажирский маршрут по пушкинским местам

Холдинг "РЖД" с сентября запускает новый мультимодальный маршрут выходного дня Москва – Сергач – Большое Болдино, сообщает компания. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:30

2021-09-01T17:30

2021-09-01T17:42

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Холдинг "РЖД" с сентября запускает новый мультимодальный маршрут выходного дня Москва – Сергач – Большое Болдино, сообщает компания."Удобная организация маршрута "поезд + автобус" сделает поездку в родовое имение Пушкиных максимально комфортной и даст уникальную возможность погрузиться в атмосферу Болдинской осени...", - говорится в релизе. Уточняется, что при перевозках будут задействованы поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и проходящие через станцию Сергач, и автобус, следующий по маршруту Сергач – Большое Болдино. Рейсы состыкованы по времени прибытия и отправления.Для поездок в направлении Большого Болдина пассажиры поездов дальнего следования № 148 Москва – Казань, № 112 Москва – Круглое Поле и № 72 Москва – Чебоксары смогут пересесть на автобус отправлением от станции Сергач. При следовании из Большого Болдина в Москву автобусный маршрут состыкован по времени с поездами № 147 Казань – Москва, № 111 Круглое Поле – Москва, № 117 Новокузнецк – Москва и № 95 Барнаул – Москва.Посадка пассажиров на автобус производится по предъявлению билета и документа, удостоверяющего личность, который указан в билете. Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте РЖД.

https://ria.ru/20210803/magistral-1744209035.html

https://ria.ru/20210730/vagony-1743641076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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