https://ria.ru/20210901/rumyniya-1748132565.html

В Румынии пассажиры смогут оплатить проезд в автобусе приседаниями

В Румынии пассажиры смогут оплатить проезд в автобусе приседаниями - РИА Новости, 01.09.2021

В Румынии пассажиры смогут оплатить проезд в автобусе приседаниями

На автовокзале румынского города Клуж-Напока заработал автомат с автобусными билетами, мотивирующий вести здоровый образ жизни, сообщает "Европульс". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:52

2021-09-01T13:52

2021-09-01T13:53

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На автовокзале румынского города Клуж-Напока заработал автомат с автобусными билетами, мотивирующий вести здоровый образ жизни, сообщает "Европульс".В качестве оплаты проезда пассажирам нужно сделать несколько приседаний. В агрегат встроена умная система видеонаблюдения, которая контролирует выполнение упражнения.За 20 приседаний автомат выдает бесплатный "билет здоровья" на автобус. Обычно проездной документ стоит от 50 евроцентов.Оплату билета таким креативным способом протестировали еще в прошлом году в рамках Европейской недели спорта. Тогда за четыре месяца жители и гости города получили более 55 тысяч бесплатных "билетов здоровья".

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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румыния, новости - туризм, туризм, клуж-напока, туристы