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"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов
"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов - РИА Новости, 01.09.2021
"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов
"Роскосмос" планирует исследовать возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов для антитеррористической защиты своих объектов,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:02
2021-09-01T10:02
безопасность
звездный городок
тверская область
солнечный
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Роскосмос" планирует исследовать возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов для антитеррористической защиты своих объектов, следует из материалов на сайте госзакупок.Согласно материалам, научно-технический центр "Охрана" в интересах "Роскосмоса" за сумму 564,5 тысячи рублей проведет научно-исследовательскую работу "Исследование возможностей применения роботизированных комплексов в целях обеспечения антитеррористической защиты и охраны объектов организаций госкорпорации "Роскосмос".Среди объектов "Роскосмоса", на которых будет изучаться возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов, указаны: ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов); научно-исследовательский институт машиностроения (производитель малых двигателей); научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (база для испытаний двигателей, ракет и спутников); Звездный городок (подмосковный центр подготовки космонавтов) и поселок Солнечный в Тверской области.
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безопасность, звездный городок, тверская область, солнечный, роскосмос, космос - риа наука
10:02 01.09.2021
 
"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов

"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов от террористов с помощью роботов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Роскосмос" планирует исследовать возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов для антитеррористической защиты своих объектов, следует из материалов на сайте госзакупок.
Согласно материалам, научно-технический центр "Охрана" в интересах "Роскосмоса" за сумму 564,5 тысячи рублей проведет научно-исследовательскую работу "Исследование возможностей применения роботизированных комплексов в целях обеспечения антитеррористической защиты и охраны объектов организаций госкорпорации "Роскосмос".
Среди объектов "Роскосмоса", на которых будет изучаться возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов, указаны: ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов); научно-исследовательский институт машиностроения (производитель малых двигателей); научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (база для испытаний двигателей, ракет и спутников); Звездный городок (подмосковный центр подготовки космонавтов) и поселок Солнечный в Тверской области.
Упакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 16:09
"Промобот" представил робота, который сможет заменить солдат на КПП
 
БезопасностьЗвездный городокТверская областьСолнечныйРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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