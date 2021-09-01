https://ria.ru/20210901/roskosmos-1748112063.html

"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов

"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов - РИА Новости, 01.09.2021

"Роскосмос" изучит возможность защиты своих объектов с помощью роботов

"Роскосмос" планирует исследовать возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов для антитеррористической защиты своих объектов,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:02

2021-09-01T10:02

2021-09-01T10:02

безопасность

звездный городок

тверская область

солнечный

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Роскосмос" планирует исследовать возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов для антитеррористической защиты своих объектов, следует из материалов на сайте госзакупок.Согласно материалам, научно-технический центр "Охрана" в интересах "Роскосмоса" за сумму 564,5 тысячи рублей проведет научно-исследовательскую работу "Исследование возможностей применения роботизированных комплексов в целях обеспечения антитеррористической защиты и охраны объектов организаций госкорпорации "Роскосмос".Среди объектов "Роскосмоса", на которых будет изучаться возможность применения автономных транспортных робототехнических комплексов, указаны: ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет-носителей "Союз" и космических аппаратов); научно-исследовательский институт машиностроения (производитель малых двигателей); научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (база для испытаний двигателей, ракет и спутников); Звездный городок (подмосковный центр подготовки космонавтов) и поселок Солнечный в Тверской области.

https://ria.ru/20210824/robot-1747049080.html

звездный городок

тверская область

солнечный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, звездный городок, тверская область, солнечный, роскосмос, космос - риа наука