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В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат" - РИА Новости, 01.09.2021
В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
Подводный робот-беспилотник "Суррогат", имитирующий при помощи акустики портрет подводной лодки для обмана противника, спроектировали в России, сообщил РИА... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:39
2021-09-01T03:39
2021-09-01T10:00
безопасность
технологии
вмф рф
цкб мт "рубин"
россия
новое оружие россии
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Подводный робот-беспилотник "Суррогат", имитирующий при помощи акустики портрет подводной лодки для обмана противника, спроектировали в России, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".ЦКБ МТ "Рубин" специализируется на проектировании субмарин и подводных необитаемых аппаратов. Именно в этом конструкторском бюро созданы стратегические атомные подлодки класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка"."Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений", — сказал представитель "Рубина".По словам разработчика, этот крупный имитатор подводной лодки, оснащенный литий-ионной батареей, способен действовать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование субмарины, в том числе на больших скоростях хода.На прошедшем форуме "Армия-2021" ЦКБ МТ "Рубин" представил несколько новых подводных разработок гражданского назначения, в частности "Амулет-2" сверхмалого класса. Он предназначен для выполнения поисковых, исследовательских и осмотровых работ с глубиной погружения до 70 метров.Кроме того, на стенде "Рубина" был представлен автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который стал первым подводным роботом, покорившим эту впадину и достигшим глубины 10 028 метров. Ранее на дно Марианской впадины опускались другие необитаемые аппараты (например, японский "Кайко" или американский "Нерей"), однако, в отличие от "Витязя-Д", они не были полностью автономными.
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безопасность, технологии, вмф рф, цкб мт "рубин", россия
03:39 01.09.2021 (обновлено: 10:00 01.09.2021)
В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
ЦКБ МТ "Рубин" сообщил о новом роботе-беспилотнике "Суррогат", имитирующем подлодку
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Подводный робот-беспилотник "Суррогат", имитирующий при помощи акустики портрет подводной лодки для обмана противника, спроектировали в России
, сообщил РИА Новости представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".
ЦКБ МТ "Рубин"
специализируется на проектировании субмарин и подводных необитаемых аппаратов. Именно в этом конструкторском бюро созданы стратегические атомные подлодки класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка".
"Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений", — сказал представитель "Рубина".
По словам разработчика, этот крупный имитатор подводной лодки, оснащенный литий-ионной батареей, способен действовать до 15-16 часов, причем все это время он будет воспроизводить маневрирование субмарины, в том числе на больших скоростях хода.
На прошедшем форуме "Армия-2021" ЦКБ МТ "Рубин" представил несколько новых подводных разработок гражданского назначения, в частности "Амулет-2" сверхмалого класса. Он предназначен для выполнения поисковых, исследовательских и осмотровых работ с глубиной погружения до 70 метров.
Кроме того, на стенде "Рубина" был представлен автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который стал первым подводным роботом, покорившим эту впадину и достигшим глубины 10 028 метров. Ранее на дно Марианской впадины опускались другие необитаемые аппараты (например, японский "Кайко" или американский "Нерей"), однако, в отличие от "Витязя-Д", они не были полностью автономными.