https://ria.ru/20210901/remont-1748157282.html

Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве

Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве - РИА Новости, 01.09.2021

Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве

Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве, он проводился с частичным ограничением движения, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:41

2021-09-01T13:41

2021-09-01T13:41

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Завершен дорожный ремонт на Липецкой улице в Москве, он проводился с частичным ограничением движения, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.Отмечается, что ремонт проводили с частичным ограничением движения.Всего в этом году планируется отремонтировать около 2,8 тысячи объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров. "Все работы по дорожному ремонту завершим в октябре", - заявили в ведомстве.Липецкая улица – одна из важнейших транспортных магистралей Москвы. Ее продолжение – трасса М-4 "Дон", которая связывает столицу с южными городами России: Воронежем, Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Новороссийском и другими.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы