Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210901/rak-1748208607.html
Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе
Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе - РИА Новости, 01.09.2021
Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала строительство лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкологического... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:51
2021-09-01T17:51
пензенская область
общество
пензенская область
пенза
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697794_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18b5015b9f42d17785358b7706cc4df3.jpg
ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала строительство лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкологического диспансера в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона."Я знаю, что начато строительство лабораторного корпуса, что документация сейчас проходит экспертизу. В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет… Олег Владимирович (врио губернатора Мельниченко) контролирует процесс, поддерживает вас. И мы тоже будем поддерживать. Хирургический корпус диспансеру тоже необходим, и мы также будем помогать", - цитирует Матвиенко пресс-служба.Спикер СФ в среду в Пензе ознакомилась с проектами строительства лабораторно-диагностического и хирургического корпусов онкодиспансера. По ее словам, 6 тысяч операций в год, которые сейчас проводят в учреждении, являются перегрузкой."Если построить хирургический корпус, потребности региона в таких операциях будут полностью удовлетворены… Президент РФ поставил задачу по онкологии - специальный отдельный национальный проект. Это беда из бед - онкология. Надо, чтобы наше здравоохранение соответствовало таким вызовам, было оснащено так, чтобы спасать жизни людей", - отметила Матвиенко.Врио губернатора пояснил, что здание Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), где будут применяться методы диагностики с использованием радиофармпрепаратов, планируется построить за счет регионального бюджета."Нужен не только сам ПЭТ/КТ, помимо него еще - циклотрон для производства изотопов, плюс система лабораторного контроля", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора подчеркнул, что борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшим направлением работы системы здравоохранения Пензенской области. По его словам, за последние три года ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла, но при этом достаточно высок процент вновь регистрируемых случаев новообразований.
https://ria.ru/20210829/rak-1747662787.html
https://ria.ru/20210823/sfu-1746367931.html
https://ria.ru/20210818/park-1746268676.html
пензенская область
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697794_278:0:1971:1270_1920x0_80_0_0_57304890bf5b656aa2797f97160dde22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия
17:51 01.09.2021
 
Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе

Спикер Совфеда Матвиенко поддержала расширение количества корпусов онкодиспансера в Пензе

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала строительство лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкологического диспансера в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Я знаю, что начато строительство лабораторного корпуса, что документация сейчас проходит экспертизу. В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет… Олег Владимирович (врио губернатора Мельниченко) контролирует процесс, поддерживает вас. И мы тоже будем поддерживать. Хирургический корпус диспансеру тоже необходим, и мы также будем помогать", - цитирует Матвиенко пресс-служба.
Операция. Каприн. Центр радиологии - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 11:00Наука
Российские онкологи заставили человеческий мозг функционировать вне тела
Спикер СФ в среду в Пензе ознакомилась с проектами строительства лабораторно-диагностического и хирургического корпусов онкодиспансера. По ее словам, 6 тысяч операций в год, которые сейчас проводят в учреждении, являются перегрузкой.
"Если построить хирургический корпус, потребности региона в таких операциях будут полностью удовлетворены… Президент РФ поставил задачу по онкологии - специальный отдельный национальный проект. Это беда из бед - онкология. Надо, чтобы наше здравоохранение соответствовало таким вызовам, было оснащено так, чтобы спасать жизни людей", - отметила Матвиенко.
Врио губернатора пояснил, что здание Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), где будут применяться методы диагностики с использованием радиофармпрепаратов, планируется построить за счет регионального бюджета.
Занятия с фитнес мячом дома - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 07:43Наука
Ученые рассчитали "предел прочности" человека
"Нужен не только сам ПЭТ/КТ, помимо него еще - циклотрон для производства изотопов, плюс система лабораторного контроля", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
Врио губернатора подчеркнул, что борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшим направлением работы системы здравоохранения Пензенской области. По его словам, за последние три года ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла, но при этом достаточно высок процент вновь регистрируемых случаев новообразований.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в открывшемся веревочном парке в Пензе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 19:27Пензенская область
В Пензе открылся самый крупный в Поволжье веревочный парк
 
Пензенская областьОбществоПензенская областьПензаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Лента новостейМолния