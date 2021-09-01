https://ria.ru/20210901/rak-1748208607.html

Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе

Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе - РИА Новости, 01.09.2021

Матвиенко поддержала расширение онкологического диспансера в Пензе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала строительство лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкологического... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:51

2021-09-01T17:51

2021-09-01T17:51

пензенская область

общество

пензенская область

пенза

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697794_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18b5015b9f42d17785358b7706cc4df3.jpg

ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала строительство лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкологического диспансера в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона."Я знаю, что начато строительство лабораторного корпуса, что документация сейчас проходит экспертизу. В проекте бюджета эта стройка есть. Теперь все зависит от вас и от подрядной организации, чтобы быстро построили. Мы будем отслеживать, по деньгам проблем не будет… Олег Владимирович (врио губернатора Мельниченко) контролирует процесс, поддерживает вас. И мы тоже будем поддерживать. Хирургический корпус диспансеру тоже необходим, и мы также будем помогать", - цитирует Матвиенко пресс-служба.Спикер СФ в среду в Пензе ознакомилась с проектами строительства лабораторно-диагностического и хирургического корпусов онкодиспансера. По ее словам, 6 тысяч операций в год, которые сейчас проводят в учреждении, являются перегрузкой."Если построить хирургический корпус, потребности региона в таких операциях будут полностью удовлетворены… Президент РФ поставил задачу по онкологии - специальный отдельный национальный проект. Это беда из бед - онкология. Надо, чтобы наше здравоохранение соответствовало таким вызовам, было оснащено так, чтобы спасать жизни людей", - отметила Матвиенко.Врио губернатора пояснил, что здание Центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), где будут применяться методы диагностики с использованием радиофармпрепаратов, планируется построить за счет регионального бюджета."Нужен не только сам ПЭТ/КТ, помимо него еще - циклотрон для производства изотопов, плюс система лабораторного контроля", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора подчеркнул, что борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшим направлением работы системы здравоохранения Пензенской области. По его словам, за последние три года ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла, но при этом достаточно высок процент вновь регистрируемых случаев новообразований.

https://ria.ru/20210829/rak-1747662787.html

https://ria.ru/20210823/sfu-1746367931.html

https://ria.ru/20210818/park-1746268676.html

пензенская область

пенза

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, пенза, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, россия