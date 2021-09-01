https://ria.ru/20210901/rak-1748095697.html

В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества

В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества - РИА Новости, 01.09.2021

В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества

Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T04:54

2021-09-01T04:54

2021-09-01T10:15

наука

весь мир

онкология

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. Об этом сообщает журнал Environmental Science & Technology Letters со ссылкой на данные группы исследователей из Род-Айлендского университета в США.В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одном доме, кладовой магазина одежды, двух магазинах ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнате, одном складском помещении и лифте.Вредные химические вещества — ПФАС — были найдены почти во всех обследованных местах. Самые высокие концентрации зафиксировали в магазинах ковров.ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — это органические соединения, в которых водород замещен фтором. Связь углерода с фтором очень прочная, что делает их практически неразрушимыми.ПФАС используют в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. Соединения популярны в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей для одежды, зубной нити, помад, теней для век, чистящих средств для ковров. Они вызывают широкий спектр серьезных проблем со здоровьем от рака до бесплодия и проблем с иммунной системой. Все эти вещества либо чрезвычайно устойчивы в окружающей среде, либо распадаются на стойкие токсичные соединения.

https://ria.ru/20210818/rak-1746191528.html

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, онкология