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Наука
https://ria.ru/20210901/rak-1748095697.html
В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества - РИА Новости, 01.09.2021
В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. Об этом сообщает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T04:54
2021-09-01T10:15
наука
весь мир
онкология
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. Об этом сообщает журнал Environmental Science &amp; Technology Letters со ссылкой на данные группы исследователей из Род-Айлендского университета в США.В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одном доме, кладовой магазина одежды, двух магазинах ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнате, одном складском помещении и лифте.Вредные химические вещества — ПФАС — были найдены почти во всех обследованных местах. Самые высокие концентрации зафиксировали в магазинах ковров.ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — это органические соединения, в которых водород замещен фтором. Связь углерода с фтором очень прочная, что делает их практически неразрушимыми.ПФАС используют в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. Соединения популярны в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей для одежды, зубной нити, помад, теней для век, чистящих средств для ковров. Они вызывают широкий спектр серьезных проблем со здоровьем от рака до бесплодия и проблем с иммунной системой. Все эти вещества либо чрезвычайно устойчивы в окружающей среде, либо распадаются на стойкие токсичные соединения.
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весь мир, онкология
04:54 01.09.2021 (обновлено: 10:15 01.09.2021)
 
В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества

Ученые из США обнаружили вредные химикаты в воздухе квартир, детсадов и школ

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. Об этом сообщает журнал Environmental Science & Technology Letters со ссылкой на данные группы исследователей из Род-Айлендского университета в США.
В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одном доме, кладовой магазина одежды, двух магазинах ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнате, одном складском помещении и лифте.
Вредные химические вещества — ПФАС — были найдены почти во всех обследованных местах. Самые высокие концентрации зафиксировали в магазинах ковров.
ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — это органические соединения, в которых водород замещен фтором. Связь углерода с фтором очень прочная, что делает их практически неразрушимыми.
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ПФАС используют в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. Соединения популярны в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей для одежды, зубной нити, помад, теней для век, чистящих средств для ковров. Они вызывают широкий спектр серьезных проблем со здоровьем от рака до бесплодия и проблем с иммунной системой. Все эти вещества либо чрезвычайно устойчивы в окружающей среде, либо распадаются на стойкие токсичные соединения.
 
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