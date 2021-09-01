https://ria.ru/20210901/qr-1748120714.html
Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории
Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории - РИА Новости, 01.09.2021
Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории
Президент России Владимир Путин назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:52
2021-09-01T10:52
2021-09-01T11:24
общество
сн_образование
социальный навигатор
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории."Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история - это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда", - сказал Путин, отвечая на предложение школьника из Воркуты ввести интерактивные коды в учебниках по истории.По его словам, важно понять, какие были условия, в которых люди жили, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело."И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально объективно оценивать то, что происходит сегодня, и будут помогать нам принимать правильные решения для того, чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом", - добавил президент.
https://ria.ru/20210805/istoriya-1744400959.html
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общество, сн_образование, социальный навигатор, владимир путин
10:52 01.09.2021 (обновлено: 11:24 01.09.2021)
Путин одобрил идею QR-кодов в учебниках по истории
Президент Путин об идее QR-кодов в учебниках истории: надо бы это реализовать
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории.
"Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история - это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда", - сказал Путин, отвечая на предложение школьника из Воркуты ввести интерактивные коды в учебниках по истории.
По его словам, важно понять, какие были условия, в которых люди жили, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело.
"И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально объективно оценивать то, что происходит сегодня, и будут помогать нам принимать правильные решения для того, чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом", - добавил президент.