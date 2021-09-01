https://ria.ru/20210901/putin-1748155006.html

Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей

Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей - РИА Новости, 01.09.2021

Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей

Общество и бизнес должны занимать ответственную позицию, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в интернете, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:29

2021-09-01T13:29

2021-09-01T13:29

общество

интернет

владимир путин

россия сегодня

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Общество и бизнес должны занимать ответственную позицию, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в интернете, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к компаниям-учредителям российского "Альянса по защите детей в цифровой среде"."Принципиально важно, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою ответственность. Важно, чтобы онлайн-пространство было наполнено позитивным, просветительским материалом", - сказал Путин.Он отметил, что содержание виртуального пространства имеет важнейшее значение для благополучия и безопасности детей. Он отметил, что усилий государства только за счет законов и нормативных актов уже недостаточно.Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".

https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748153855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интернет, владимир путин, россия сегодня