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Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей
Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей - РИА Новости, 01.09.2021
Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей
Общество и бизнес должны занимать ответственную позицию, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в интернете, сказал президент России Владимир... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:29
2021-09-01T13:29
общество
интернет
владимир путин
россия сегодня
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Общество и бизнес должны занимать ответственную позицию, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в интернете, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к компаниям-учредителям российского "Альянса по защите детей в цифровой среде"."Принципиально важно, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою ответственность. Важно, чтобы онлайн-пространство было наполнено позитивным, просветительским материалом", - сказал Путин.Он отметил, что содержание виртуального пространства имеет важнейшее значение для благополучия и безопасности детей. Он отметил, что усилий государства только за счет законов и нормативных актов уже недостаточно.Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".
https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html
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353
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общество, интернет, владимир путин, россия сегодня
13:29 01.09.2021
 
Путин заявил об ответственности общества и бизнеса за безопасность детей

Президент Путин: общество должно нести ответственность за безопасность детей в интернете

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Общество и бизнес должны занимать ответственную позицию, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в интернете, сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к компаниям-учредителям российского "Альянса по защите детей в цифровой среде".
"Принципиально важно, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою ответственность. Важно, чтобы онлайн-пространство было наполнено позитивным, просветительским материалом", - сказал Путин.
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
13:07
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Он отметил, что содержание виртуального пространства имеет важнейшее значение для благополучия и безопасности детей. Он отметил, что усилий государства только за счет законов и нормативных актов уже недостаточно.
Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент РФ Владимир Путин.
Документ подписали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
13:21
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