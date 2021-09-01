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Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни
Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни - РИА Новости, 01.09.2021
Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни
Президент России Владимир Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни, строил планы, и посоветовал школьникам определить себе цель, не... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:05
2021-09-01T14:04
общество
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни, строил планы, и посоветовал школьникам определить себе цель, не бояться мечтать и верить в себя."Каждый человек себя ищет, выбирает, выбирает свой путь, и я этим занимался, начиная с 16-17 лет. Я думал об этом, строил всякие планы", - сказал Путин на общении со школьниками.По его словам, самое главное - это определить цель, если она ясна и понятна, то тогда есть все шансы достичь ее. "Тогда человек начинает искать все пути и шансы реализации этой задачи, решения этих вопросов, связанных с достижением цели. Поэтому самое главное - это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая - не бояться мечтать, верить в себя, и тогда успех обеспечен", - добавил президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владимир путин
12:05 01.09.2021 (обновлено: 14:04 01.09.2021)
 
Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни

Президент Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути, строил планы

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу со школьниками
Президент РФ Владимир Путин провел встречу со школьниками - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что с 16-17 лет думал о выборе своего пути в жизни, строил планы, и посоветовал школьникам определить себе цель, не бояться мечтать и верить в себя.
"Каждый человек себя ищет, выбирает, выбирает свой путь, и я этим занимался, начиная с 16-17 лет. Я думал об этом, строил всякие планы", - сказал Путин на общении со школьниками.
По его словам, самое главное - это определить цель, если она ясна и понятна, то тогда есть все шансы достичь ее. "Тогда человек начинает искать все пути и шансы реализации этой задачи, решения этих вопросов, связанных с достижением цели. Поэтому самое главное - это найти себя, цель. И вторая важнейшая составляющая - не бояться мечтать, верить в себя, и тогда успех обеспечен", - добавил президент.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
11:52
Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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