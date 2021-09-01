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Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано
Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано - РИА Новости, 01.09.2021
Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано
Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов сложный, пока все-таки рано, чтобы широко использовать их, как это делают в Северной Америке, так как... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:50
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экономика
северная америка
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов сложный, пока все-таки рано, чтобы широко использовать их, как это делают в Северной Америке, так как отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов непонятны, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, каковы отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно. "В этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наш продовольственный рынок, но изучать эти вопросы без всяких сомнений и для того, чтобы применять эти исследования в медицине, в сельском хозяйстве, безусловно, можно, нужно, это не запрещено. Наоборот, мы будем всячески поддерживать", - добавил президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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экономика, северная америка, владимир путин
11:50 01.09.2021 (обновлено: 14:05 01.09.2021)
 
Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано

Президент Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано, последствия непонятны

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов сложный, пока все-таки рано, чтобы широко использовать их, как это делают в Северной Америке, так как отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов непонятны, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас есть закон, который ограничивает использование генномодифицированной продукции для того, чтобы она попадала на стол человеку, но нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях. У нас ограничений по этому вопросу нет. Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов, да, действительно, очень сложный: как считают специалисты, он все-таки не готов пока для того, чтобы широко использовать, как это делают, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою, кукурузу в огромных количествах, потом используют для корма скоту, а потом это мясо попадает в продажу, как и сами продукты", - сказал Путин на встрече со школьниками.
По его словам, каковы отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно. "В этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наш продовольственный рынок, но изучать эти вопросы без всяких сомнений и для того, чтобы применять эти исследования в медицине, в сельском хозяйстве, безусловно, можно, нужно, это не запрещено. Наоборот, мы будем всячески поддерживать", - добавил президент.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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ЭкономикаСеверная АмерикаВладимир Путин
 
 
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