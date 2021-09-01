https://ria.ru/20210901/putin-1748133195.html

Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано

Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано - РИА Новости, 01.09.2021

Путин считает, что использовать продукты с ГМО пока рано

Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов сложный, пока все-таки рано, чтобы широко использовать их, как это делают в Северной Америке, так как... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:50

2021-09-01T11:50

2021-09-01T14:05

экономика

северная америка

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов сложный, пока все-таки рано, чтобы широко использовать их, как это делают в Северной Америке, так как отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов непонятны, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, каковы отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов, как считают специалисты, пока непонятно. "В этой связи у нас принято решение ограничивать поступление подобной продукции на наш продовольственный рынок, но изучать эти вопросы без всяких сомнений и для того, чтобы применять эти исследования в медицине, в сельском хозяйстве, безусловно, можно, нужно, это не запрещено. Наоборот, мы будем всячески поддерживать", - добавил президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20200729/1575091440.html

северная америка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, северная америка, владимир путин