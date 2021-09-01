https://ria.ru/20210901/putin-1748126959.html

Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата

Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата - РИА Новости, 01.09.2021

Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата

Изменения климата в некоторых регионах России идут в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния необходимо... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T11:27

2021-09-01T11:27

2021-09-01T14:05

наука

общество

владимир путин

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748126463_0:140:3214:1948_1920x0_80_0_0_6c52e7d1e2916eec7bab766236a616da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Изменения климата в некоторых регионах России идут в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом, сказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что потепление климата, с одной стороны, поспособствует увеличению в РФ числа площадей, пригодных для земледелия, но с другой - приведет к чрезмерной засухе в некоторых регионах."Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете. С помощью современных методов анализа специалисты понимают, что происходило с климатом много тысяч лет назад, а это позволяет выстроить синусоиду, которая покажет, как это все развивалось, а потом продлить ее, благодаря анализу того, что может произойти на планете в ближайшую тысячу лет", – отметил Путин.В пример президент привел изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это "не только динозавры, о которых мы постоянно говорим", отметил Путин."Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли", – подчеркнул президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/putin-1748123998.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748122266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий медведев, россия