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Наука
https://ria.ru/20210901/putin-1748126959.html
Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата
Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата - РИА Новости, 01.09.2021
Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата
Изменения климата в некоторых регионах России идут в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния необходимо... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:27
2021-09-01T14:05
наука
общество
владимир путин
дмитрий медведев
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Изменения климата в некоторых регионах России идут в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом, сказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что потепление климата, с одной стороны, поспособствует увеличению в РФ числа площадей, пригодных для земледелия, но с другой - приведет к чрезмерной засухе в некоторых регионах."Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете. С помощью современных методов анализа специалисты понимают, что происходило с климатом много тысяч лет назад, а это позволяет выстроить синусоиду, которая покажет, как это все развивалось, а потом продлить ее, благодаря анализу того, что может произойти на планете в ближайшую тысячу лет", – отметил Путин.В пример президент привел изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это "не только динозавры, о которых мы постоянно говорим", отметил Путин."Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли", – подчеркнул президент.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владимир путин, дмитрий медведев, россия
11:27 01.09.2021 (обновлено: 14:05 01.09.2021)
 
Путин призвал смотреть вглубь времен для оценки изменения климата

Президент Путин: для оценки изменения климата в России нужно смотреть вглубь времен

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу со школьниками
Президент РФ Владимир Путин провел встречу со школьниками - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Изменения климата в некоторых регионах России идут в два раза быстрее, чем в других регионах планеты, но для оценки реального антропогенного влияния необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом, сказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что потепление климата, с одной стороны, поспособствует увеличению в РФ числа площадей, пригодных для земледелия, но с другой - приведет к чрезмерной засухе в некоторых регионах.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Путин рассказал о значении победы над нацизмом
"Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете. С помощью современных методов анализа специалисты понимают, что происходило с климатом много тысяч лет назад, а это позволяет выстроить синусоиду, которая покажет, как это все развивалось, а потом продлить ее, благодаря анализу того, что может произойти на планете в ближайшую тысячу лет", – отметил Путин.
В пример президент привел изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это "не только динозавры, о которых мы постоянно говорим", отметил Путин.
"Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли", – подчеркнул президент.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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