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Путин рассказал о большом количестве информационного мусора
Путин рассказал о большом количестве информационного мусора - РИА Новости, 01.09.2021
Путин рассказал о большом количестве информационного мусора
Среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, считает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:18
2021-09-01T14:07
общество
владимир путин
общество "знание"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, считает президент России Владимир Путин."Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать - все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал Путин во время общения со школьниками в день знаний.По его словам, общество "Знание" обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний и им, безусловно, можно доверять, на основе их информации можно строить свое представление о том или ином явлении.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
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общество, владимир путин, общество "знание"
10:18 01.09.2021 (обновлено: 14:07 01.09.2021)
 
Путин рассказал о большом количестве информационного мусора

Президент Путин: очень много информационного мусора, который подается как истина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, считает президент России Владимир Путин.
"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать - все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал Путин во время общения со школьниками в день знаний.
По его словам, общество "Знание" обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний и им, безусловно, можно доверять, на основе их информации можно строить свое представление о том или ином явлении.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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Путин призвал анализировать трагические события прошлого
 
ОбществоВладимир ПутинОбщество "Знание"
 
 
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