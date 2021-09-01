https://ria.ru/20210901/putin-1748113434.html

Путин рассказал о большом количестве информационного мусора

Путин рассказал о большом количестве информационного мусора - РИА Новости, 01.09.2021

Путин рассказал о большом количестве информационного мусора

Среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, считает... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:18

2021-09-01T10:18

2021-09-01T14:07

общество

владимир путин

общество "знание"

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Среди разнообразия информационных ресурсов в современном мире очень много информационного мусора, который подается как истина в последней инстанции, считает президент России Владимир Путин."Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать - все от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал Путин во время общения со школьниками в день знаний.По его словам, общество "Знание" обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний и им, безусловно, можно доверять, на основе их информации можно строить свое представление о том или ином явлении.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

https://ria.ru/20210901/putin-1748115692.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, общество "знание"