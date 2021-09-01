https://ria.ru/20210901/putin-1748108454.html

Путин прилетел во Владивосток

Путин прилетел во Владивосток - РИА Новости, 01.09.2021

Путин прилетел во Владивосток

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:39

2021-09-01T09:39

2021-09-01T09:55

владивосток

владимир путин

день знаний

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками.В этот же день глава государства примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде".Кроме того, по видеосвязи Путин примет участие и в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане.В конце рабочего дня президент проведет встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко.На следующий день, 2 сентября, Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

https://ria.ru/20210901/penza-1748103771.html

владивосток

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владивосток, владимир путин, день знаний