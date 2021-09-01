https://ria.ru/20210901/putin-1748108454.html
Путин прилетел во Владивосток
Путин прилетел во Владивосток - РИА Новости, 01.09.2021
Путин прилетел во Владивосток
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:39
2021-09-01T09:39
2021-09-01T09:55
владивосток
владимир путин
день знаний
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками.В этот же день глава государства примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде".Кроме того, по видеосвязи Путин примет участие и в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане.В конце рабочего дня президент проведет встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко.На следующий день, 2 сентября, Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
https://ria.ru/20210901/penza-1748103771.html
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владивосток, владимир путин, день знаний
09:39 01.09.2021 (обновлено: 09:55 01.09.2021)
Путин прилетел во Владивосток
Президент Путин прилетел во Владивосток, где пообщается со школьниками