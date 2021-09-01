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Пушков критически высказался о визите Зеленского в США
Пушков критически высказался о визите Зеленского в США - РИА Новости, 01.09.2021
Пушков критически высказался о визите Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана, такое мнение выразил сенатор Алексей РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T01:50
2021-09-01T01:50
в мире
украина
сша
афганистан
джо байден
владимир зеленский
алексей пушков
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины."На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, в ходе встреч будут сказаны "дежурные слова", при этом в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал."Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...", - заключил сенатор.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, украина, сша, афганистан, джо байден, владимир зеленский, алексей пушков
01:50 01.09.2021
 
Пушков критически высказался о визите Зеленского в США

Сенатор Пушков назвал визит президента Зеленского в США жертвой "афганского синдрома"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.
"На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе встреч будут сказаны "дежурные слова", при этом в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал.
"Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...", - заключил сенатор.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреУкраинаСШААфганистанДжо БайденВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
 
 
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