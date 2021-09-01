https://ria.ru/20210901/pushkov-1748090556.html

Пушков критически высказался о визите Зеленского в США

Пушков критически высказался о визите Зеленского в США - РИА Новости, 01.09.2021

Пушков критически высказался о визите Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана, такое мнение выразил сенатор Алексей РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T01:50

2021-09-01T01:50

2021-09-01T01:50

в мире

украина

сша

афганистан

джо байден

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в имиджевом плане пострадал на фоне бегства американцев из Афганистана, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, сегодня он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины."На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, в ходе встреч будут сказаны "дежурные слова", при этом в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал."Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...", - заключил сенатор.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/pravda-1748070293.html

украина

сша

афганистан

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в мире, украина, сша, афганистан, джо байден, владимир зеленский, алексей пушков