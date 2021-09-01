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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/psaki-1748248167.html
Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани
Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани - РИА Новости, 01.09.2021
Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани
Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:52
2021-09-01T23:23
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Джен Псаки."Я не буду вдаваться в подробности частных дипломатических переговоров или переданных прессе телефонных разговоров", - сказала Псаки на регулярном брифинге.Ранее СМИ сообщили, что ​​президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) независимо от того, "правда это или нет". Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210831/bayden-1748086580.html
https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия
22:52 01.09.2021 (обновлено: 23:23 01.09.2021)
 
Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани

Пресс-секретарь президента США Псаки отказалась комментировать разговор Байдена с Гани

© AP Photo / Charles DharapakОфициальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Я не буду вдаваться в подробности частных дипломатических переговоров или переданных прессе телефонных разговоров", - сказала Псаки на регулярном брифинге.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 23:55Захват власти в Афганистане талибами
Байден заявил, что ему пришлось выполнять соглашение Трампа с талибами
Ранее СМИ сообщили, что ​​президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) независимо от того, "правда это или нет". Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденРоссия
 
 
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