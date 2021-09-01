22:52 01.09.2021 (обновлено: 23:23 01.09.2021)
Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани
Пресс-секретарь президента США Псаки отказалась комментировать разговор Байдена с Гани
© AP Photo / Charles DharapakОфициальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
"Я не буду вдаваться в подробности частных дипломатических переговоров или переданных прессе телефонных разговоров", - сказала Псаки на регулярном брифинге.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) независимо от того, "правда это или нет". Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России