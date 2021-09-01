https://ria.ru/20210901/psaki-1748248167.html

Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани

Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани - РИА Новости, 01.09.2021

Псаки отказалась комментировать июльский разговор Байдена с Гани

Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:52

2021-09-01T22:52

2021-09-01T23:23

захват власти в афганистане талибами

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Белый дом не комментирует содержание произошедшего июле телефонного разговора президента США Джо Байдена и на то время президента Афганистана Ашрафа Гани, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Джен Псаки."Я не буду вдаваться в подробности частных дипломатических переговоров или переданных прессе телефонных разговоров", - сказала Псаки на регулярном брифинге.Ранее СМИ сообщили, что ​​президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) независимо от того, "правда это или нет". Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210831/bayden-1748086580.html

https://ria.ru/20210901/rasshifrovka-1748095140.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, россия