Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/prostokvashino-1748173002.html
Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети
Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети - РИА Новости, 01.09.2021
Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети
Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в сети, в новых сериях зрителям представили нового персонажа - девочку Олю, чьего внимания... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:38
2021-09-01T15:38
культура
иван охлобыстин
татьяна васильева (актриса)
юлия меньшова
союзмультфильм
новости культуры
павел деревянко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748172246_2:0:1598:898_1920x0_80_0_0_021aaa0ed1a215249fb39e96c1c9a41a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в сети, в новых сериях зрителям представили нового персонажа - девочку Олю, чьего внимания добивается повзрослевший Дядя Федор, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko."Новые серии третьего сезона, среди которых "Обидное слово", "Радионяня", "Геймер" и "Интересная профессия" будут доступны пользователям Okko c 1 сентября", - говорится в сообщении.Уточняется, что киностудия "Союзмультфильм" приняла решение об обновлении технологии и стилистики сериала."Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход – истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма", - отмечается в документе.В новых сериях герои раскроются для зрителей с новой стороны: Матроскин пойдет на хитрости, а Дядя Федор будет учиться переводить слова Веры Павловны на понятный язык, а также изобретать невероятные и смешные способы по привлечению внимания девочки Оли, которая впервые появится в мультфильме. Героиню озвучила 11-летняя актриса Лиза Бугулова. Дядя Федор тоже заговорит новым голосом - его озвучил 12-летний актер Мигель Керимов, он уже известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза.Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко, Няню – Татьяна Васильева, Маму – Юлия Меньшова, Папу – Андрей Тенетко, а Печкина – Иван Охлобыстин.
https://ria.ru/20210830/shvartsman-1747819254.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748172246_201:0:1398:898_1920x0_80_0_0_f58bffab958a787d5fbefd5a5a41f93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван охлобыстин, татьяна васильева (актриса), юлия меньшова, союзмультфильм, новости культуры, павел деревянко
15:38 01.09.2021
 
Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети

Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети

© пресс-служба OkkoПостер новых серий третьего сезона мультсериала "Простоквашино"
Постер новых серий третьего сезона мультсериала Простоквашино
© пресс-служба Okko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в сети, в новых сериях зрителям представили нового персонажа - девочку Олю, чьего внимания добивается повзрослевший Дядя Федор, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko.
"Новые серии третьего сезона, среди которых "Обидное слово", "Радионяня", "Геймер" и "Интересная профессия" будут доступны пользователям Okko c 1 сентября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что киностудия "Союзмультфильм" приняла решение об обновлении технологии и стилистики сериала.
"Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход – истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма", - отмечается в документе.
В новых сериях герои раскроются для зрителей с новой стороны: Матроскин пойдет на хитрости, а Дядя Федор будет учиться переводить слова Веры Павловны на понятный язык, а также изобретать невероятные и смешные способы по привлечению внимания девочки Оли, которая впервые появится в мультфильме. Героиню озвучила 11-летняя актриса Лиза Бугулова. Дядя Федор тоже заговорит новым голосом - его озвучил 12-летний актер Мигель Керимов, он уже известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза.
"Сериал выполнен в сложном жанре анимационного ситкома, при этом богатство и харизматичность классических образов, а также новых персонажей позволяет авторам проекта рассказывать все больше увлекательных историй из жизни обитателей знаменитой деревни, " - сказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко, Няню – Татьяна Васильева, Маму – Юлия Меньшова, Папу – Андрей Тенетко, а Печкина – Иван Охлобыстин.
Президент РФ Владимир Путин и мультипликатор Леонид Шварцман на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год. 24 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 13:06Культура
Путин поздравил Леонида Шварцмана с 101-летием
 
КультураИван ОхлобыстинТатьяна Васильева (актриса)Юлия МеньшоваСоюзмультфильмНовости культурыПавел Деревянко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Лента новостейМолния