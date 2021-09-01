https://ria.ru/20210901/prostokvashino-1748173002.html

Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети

Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети - РИА Новости, 01.09.2021

Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в Cети

Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в сети, в новых сериях зрителям представили нового персонажа - девочку Олю, чьего внимания... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:38

2021-09-01T15:38

2021-09-01T15:38

культура

иван охлобыстин

татьяна васильева (актриса)

юлия меньшова

союзмультфильм

новости культуры

павел деревянко

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера третьего сезона мультсериала "Простоквашино" состоялась в сети, в новых сериях зрителям представили нового персонажа - девочку Олю, чьего внимания добивается повзрослевший Дядя Федор, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko."Новые серии третьего сезона, среди которых "Обидное слово", "Радионяня", "Геймер" и "Интересная профессия" будут доступны пользователям Okko c 1 сентября", - говорится в сообщении.Уточняется, что киностудия "Союзмультфильм" приняла решение об обновлении технологии и стилистики сериала."Зрители увидят привычный мир в более сочном и ярком решении, в духе современных сериалов. Появилась возможность новых ракурсов и пространство для физических гэгов, что позволяет теперь рассказывать историю более динамично. Создатели нового сезона сделали ставку на юмор. Сценаристы предложили новый подход – истории строятся по классической драматургической структуре ситуационной комедии, что совсем непросто уложить в короткий хронометраж мультфильма", - отмечается в документе.В новых сериях герои раскроются для зрителей с новой стороны: Матроскин пойдет на хитрости, а Дядя Федор будет учиться переводить слова Веры Павловны на понятный язык, а также изобретать невероятные и смешные способы по привлечению внимания девочки Оли, которая впервые появится в мультфильме. Героиню озвучила 11-летняя актриса Лиза Бугулова. Дядя Федор тоже заговорит новым голосом - его озвучил 12-летний актер Мигель Керимов, он уже известный телеведущий детских развлекательных программ и сын Тимура Родригеза.Голоса остальных героев остались прежними: Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика – Павел Деревянко, Няню – Татьяна Васильева, Маму – Юлия Меньшова, Папу – Андрей Тенетко, а Печкина – Иван Охлобыстин.

https://ria.ru/20210830/shvartsman-1747819254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван охлобыстин, татьяна васильева (актриса), юлия меньшова, союзмультфильм, новости культуры, павел деревянко