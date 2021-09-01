https://ria.ru/20210901/programmy-1748176263.html

Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью

Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью - РИА Новости, 01.09.2021

Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным планируют утвердить союзные программы (интеграционные "дорожные... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T15:13

2021-09-01T15:13

2021-09-01T15:13

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным планируют утвердить союзные программы (интеграционные "дорожные карты") на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Глава государства также уточнил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в октябре-ноябре этого года.Лукашенко заявил, что впоследствии союзные программы будут "подписанными договорами к исполнению", а не "просто картами, по которым кто-то идти будет". Он убежден, что эти программы очень выгодны для обеих стран во всех отношениях. "Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России", - заметил глава республики.Он также обратил внимание, что Белоруссия и Россия живут в общем экономическом пространстве, но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров. "Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть. Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ", - рассказал президент.По его словам, более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел еще один пример Лукашенко.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.

https://ria.ru/20210823/putin-1746949914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия