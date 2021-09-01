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Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью
Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью - РИА Новости, 01.09.2021
Лукашенко: намерены с Путиным утвердить союзные программы осенью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным планируют утвердить союзные программы (интеграционные "дорожные... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:13
2021-09-01T15:13
2021-09-01T15:13
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным планируют утвердить союзные программы (интеграционные "дорожные карты") на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.Глава государства также уточнил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в октябре-ноябре этого года.Лукашенко заявил, что впоследствии союзные программы будут "подписанными договорами к исполнению", а не "просто картами, по которым кто-то идти будет". Он убежден, что эти программы очень выгодны для обеих стран во всех отношениях. "Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России", - заметил глава республики.Он также обратил внимание, что Белоруссия и Россия живут в общем экономическом пространстве, но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров. "Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть. Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ", - рассказал президент.По его словам, более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел еще один пример Лукашенко.Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.
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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным планируют утвердить союзные программы (интеграционные "дорожные карты") на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.
"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров в Москве – ред.), то 10-11-го (сентября – ред.) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба на официальном сайте президента.
Глава государства также уточнил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства планируется провести в октябре-ноябре этого года.
Лукашенко заявил, что впоследствии союзные программы будут "подписанными договорами к исполнению", а не "просто картами, по которым кто-то идти будет". Он убежден, что эти программы очень выгодны для обеих стран во всех отношениях. "Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь и какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России", - заметил глава республики.
Он также обратил внимание, что Белоруссия и Россия живут в общем экономическом пространстве, но, например, есть проблемы с прослеживаемостью товаров. "Мы должны видеть, куда он пришел, какие пошлины, налоги уплачиваются. Прозрачность должна быть. Мы договорились о полной цифровизации этого процесса. Это одна из программ", - рассказал президент.
По его словам, более тесному экономическому взаимодействию будет способствовать и углубление сотрудничества в налоговой сфере. "Мы должны знать, кто какие налоги уплачивает. Какая база у них, какая - у нас. И мы тоже это оцифровали и приняли как единую программу", - привел еще один пример Лукашенко.
Ранее белорусский посол в Москве Владимир Семашко
сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября после переговоров Путина и Лукашенко. Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.
Договор о создании Союзного государства России
и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.