https://ria.ru/20210901/priroda-1748224234.html

"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми

"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми - РИА Новости, 01.09.2021

"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми

"Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:05

2021-09-01T19:05

2021-09-01T19:05

происшествия

природа

печора

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

лукойл

светлана радионова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Компания "ЛУКОЙЛ-Коми" добровольно выплатила 374 млн 186 тысяч рублей, во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве. Компания допустила разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в северную реку. Объём разлива — порядка 100 тонн. В итоге загрязнена была и вода, и почва", - написала она.По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора долго работали на месте, совершали облёты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб."Бороться за сохранение арктической природы задача всех: государства, общественности и по-настоящему ответственных недропользователей. Ответственное поведение природопользователя — это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула она.Ранее сообщалось, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

печора

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, природа, печора, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, светлана радионова