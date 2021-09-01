Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/priroda-1748224234.html
"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми
"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми - РИА Новости, 01.09.2021
"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми
"Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:05
2021-09-01T19:05
происшествия
природа
печора
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
лукойл
светлана радионова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:1078:1365:1846_1920x0_80_0_0_a372ba1ecbb825da5881d0d405e28226.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Компания "ЛУКОЙЛ-Коми" добровольно выплатила 374 млн 186 тысяч рублей, во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве. Компания допустила разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в северную реку. Объём разлива — порядка 100 тонн. В итоге загрязнена была и вода, и почва", - написала она.По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора долго работали на месте, совершали облёты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб."Бороться за сохранение арктической природы задача всех: государства, общественности и по-настоящему ответственных недропользователей. Ответственное поведение природопользователя — это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула она.Ранее сообщалось, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.
https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html
печора
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102717/13/1027171387_0:950:1365:1974_1920x0_80_0_0_e266e4a07efb6b3ab290a256573e9e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, природа, печора, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл, светлана радионова
19:05 01.09.2021
 
"Лукойл" заплатил более 370 миллионов рублей за вред реке Колве в Коми

"Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. "Лукойл" заплатил 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от нефтеразлива, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Компания "ЛУКОЙЛ-Коми" добровольно выплатила 374 млн 186 тысяч рублей, во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве. Компания допустила разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в северную реку. Объём разлива — порядка 100 тонн. В итоге загрязнена была и вода, и почва", - написала она.
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаРека Колва
Река Колва - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
Река Колва
По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора долго работали на месте, совершали облёты, отбирали пробы и в итоге рассчитали ущерб.
"Бороться за сохранение арктической природы задача всех: государства, общественности и по-настоящему ответственных недропользователей. Ответственное поведение природопользователя — это то, к чему мы стремимся", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что авария произошла в результате разгерметизации нефтесборного коллектора Ошского месторождения "Лукойл-Севернефтегаза". На береговую линию и в реку Колва (приток реки Уса и реки Печора) попало несколько тонн нефти. В ликвидации последствий аварии принимали участие 230 человек и 70 единиц техники.
Вид на тайгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:00Специальный репортаж
Лесная братия. Кто варварски вырубает русскую тайгу
 
ПроисшествияприродаПечораФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЛУКОЙЛСветлана Радионова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16Глава Якутии оценил уровень промышленного развития региона
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
Лента новостейМолния