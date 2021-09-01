https://ria.ru/20210901/priroda-1748165976.html

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения - РИА Новости, 01.09.2021

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства, животноводства и лесозаготовок, говорится в докладе, опубликованном на сайте РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:14

2021-09-01T14:14

2021-09-01T14:14

бразилия

малайзия

венесуэла

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения из-за сельского хозяйства, животноводства и лесозаготовок, говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации по охране ботанических садов (BGCI)."В рамках Глобального изучения деревьев за последние пять лет были проведены интенсивные исследования для сбора информации о риске исчезновения, анализируя 58 497 видов деревьев по всему миру. Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе", - говорится в докладе организации.Подчеркивается, что основными угрозами для деревьев являются сельскохозяйственная деятельность, вырубка лесов, животноводство, пожары, распространение инвазивных вредителей и болезней, а также изменение климата, которое, по словам исследователей, оказывает на деревья четко измеримое воздействие. Также, по словам авторов доклада, наибольшее количество видов, находящихся под угрозой, наиболее велико в Малайзии, Индонезии, Бразилии, Китае, Колумбии и Венесуэле.Вместе с тем на сайте организации говорится, что есть надежда на будущее, так как усилия по сохранению деревьев, предпринимаемые ботаническим сообществом во всем мире, растут. Сообщается, что по крайней мере 64% всех видов деревьев можно найти хотя бы в одной охраняемой зоне и около 30% можно найти в ботанических садах.

https://ria.ru/20210826/irkutsk-1747196320.html

https://ria.ru/20210823/katastrofa-1746927514.html

бразилия

малайзия

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, малайзия, венесуэла