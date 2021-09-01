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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210901/primesi-1748207303.html
СМИ: японская компания нашла в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали
СМИ: японская компания нашла в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ: японская компания нашла в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали
Примеси, обнаруженные в вакцине Moderna в Японии, оказались из нержавеющей стали, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:40
2021-09-01T17:40
распространение коронавируса
в мире
япония
канагава
коронавирусы
коронавирус covid-19
вакцина moderna
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Примеси, обнаруженные в вакцине Moderna в Японии, оказались из нержавеющей стали, сообщило агентство Киодо.Минздрав Японии обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, которое пришло к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. Скорее всего, она попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.В августе стало известно, что в вакцине Moderna обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распредели по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование приостановлено.
https://ria.ru/20210804/vaktsiny-1744397660.html
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в мире, япония, канагава, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина moderna
17:40 01.09.2021
 
СМИ: японская компания нашла в вакцине Moderna примеси из нержавеющей стали

Киодо: анализ примесей в вакцине Moderna в Японии показал в составе нержавеющую сталь

© AP Photo / John LocherВакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna
Вакцинация препаратом против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Примеси, обнаруженные в вакцине Moderna в Японии, оказались из нержавеющей стали, сообщило агентство Киодо.
Минздрав Японии обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, которое пришло к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. Скорее всего, она попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.
В августе стало известно, что в вакцине Moderna обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распредели по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование приостановлено.
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Распространение коронавирусаВ миреЯпонияКанагаваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина Moderna
 
 
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