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Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней
Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости, 01.09.2021
Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней
Житель Пермского края приговорён к 8 годам колонии строгого режима за насилие над 14-летней расклейщицей объявлений, которую он заманил домой якобы убраться в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:13
2021-09-01T17:13
2021-09-01T17:13
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Житель Пермского края приговорён к 8 годам колонии строгого режима за насилие над 14-летней расклейщицей объявлений, которую он заманил домой якобы убраться в квартире, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным ведомства, в апреле 2021 года несовершеннолетняя расклеивала объявления на улице. Оказавшийся рядом мужчина предложил ей подзаработать, сделав уборку в его квартире. Он привел 14-летнюю девушку к себе домой, где стал угрожать, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера."Приговором суда 37-летнему виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210810/nasilie-1745127670.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней
Житель Пермского края получил восемь лет строгого режима за насилие над несовершеннолетней