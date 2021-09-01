https://ria.ru/20210901/prigovor-1748202320.html

Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней

Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости, 01.09.2021

Житель Пермского края получил восемь лет за насилие над несовершеннолетней

Житель Пермского края приговорён к 8 годам колонии строгого режима за насилие над 14-летней расклейщицей объявлений, которую он заманил домой якобы убраться в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:13

2021-09-01T17:13

2021-09-01T17:13

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 1 сен - РИА Новости. Житель Пермского края приговорён к 8 годам колонии строгого режима за насилие над 14-летней расклейщицей объявлений, которую он заманил домой якобы убраться в квартире, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По данным ведомства, в апреле 2021 года несовершеннолетняя расклеивала объявления на улице. Оказавшийся рядом мужчина предложил ей подзаработать, сделав уборку в его квартире. Он привел 14-летнюю девушку к себе домой, где стал угрожать, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера."Приговором суда 37-летнему виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210810/nasilie-1745127670.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия