https://ria.ru/20210901/priangare-1748103207.html

В Приангарье для тушения природных пожаров вызовут искусственные дожди

В Приангарье для тушения природных пожаров вызовут искусственные дожди - РИА Новости, 01.09.2021

В Приангарье для тушения природных пожаров вызовут искусственные дожди

Искусственные дожди вызовут на севере Иркутской области для более эффективного тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T08:31

2021-09-01T08:31

2021-09-01T08:31

происшествия

катангский район

иркутская область

ан-26

природные пожары в россии

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ИРКУТСК, 1 сен – РИА Новости. Искусственные дожди вызовут на севере Иркутской области для более эффективного тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.В настоящее время в локализованном состоянии на территории Иркутской области зарегистрированы 10 природных пожаров на общей площади более 21 тысячи гектаров. Все они находятся в лесах на севере региона. Там же завершается локализация еще 12 возгораний на площади почти 18 тысяч гектаров. Ситуация усугубляется прохождением грозового фронта при высоких и чрезвычайных высоких классах пожарной опасности в северных территориях Приангарья. Для оперативного обнаружения возгораний в воздухе в течение всего светового дня работают 11 воздушных судов."Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" Авиалесоохраны будет работать в Катангском районе. Там образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров", - говорится в сообщении.Всего в тушении лесных пожаров 31 августа были задействованы более 600 человек и 54 единицы наземной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/pozhar-1747892600.html

https://ria.ru/20210830/pozhary-1747850572.html

катангский район

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, катангский район, иркутская область, ан-26, природные пожары в россии