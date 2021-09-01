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Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России
Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России - РИА Новости, 01.09.2021
Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России
Ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная, проблемы есть, но они решаемы, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:30
2021-09-01T12:30
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная, проблемы есть, но они решаемы, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Он отметил, что в полном объеме права человека не могут соблюдаться ни в одной стране."Есть Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН после Второй мировой войны. Эта декларация никогда и нигде в полном объеме не выполнялась. И здесь интересен пример СССР. Есть права человека первого поколения, связанные со свободами: слова, религиозных убеждений и так далее. А есть права второго поколения, социальные права: на труд, пособия, отдых, здравоохранение, образование. И если в странах Запада лучше соблюдались свободы, то в СССР, где с политическими свободами было не очень хорошо, гораздо лучше соблюдались права второго поколения: здравоохранение, образование, труд. С трудом был даже перебор. За тунеядство могли и наказать", – добавил Фадеев.Глава СПЧ рассказал, что в мире с тех времен произошло множество изменений, но нигде полный комплекс прав и свобод не был реализован. "Это происходит не потому, что кто-то не хочет этого, а потому, что в каком-то смысле декларация прав человека – идеальный образ. К нему нужно стремиться, но достичь сложно", – подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, россия
12:30 01.09.2021
 
Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России

Глава СПЧ Фадеев: ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная, проблемы есть, но они решаемы, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
"В плане политических свобод Россия далеко ушла от СССР. Любую информацию можно получить, интернет нельзя заткнуть. Что касается социальных прав, то с ними стало хуже. Например, пособия по безработице есть, но они маленькие. Есть проблемы, но они решаемы. Ситуация удовлетворительная", – заявил Фадеев.
Он отметил, что в полном объеме права человека не могут соблюдаться ни в одной стране.
"Есть Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН после Второй мировой войны. Эта декларация никогда и нигде в полном объеме не выполнялась. И здесь интересен пример СССР. Есть права человека первого поколения, связанные со свободами: слова, религиозных убеждений и так далее. А есть права второго поколения, социальные права: на труд, пособия, отдых, здравоохранение, образование. И если в странах Запада лучше соблюдались свободы, то в СССР, где с политическими свободами было не очень хорошо, гораздо лучше соблюдались права второго поколения: здравоохранение, образование, труд. С трудом был даже перебор. За тунеядство могли и наказать", – добавил Фадеев.
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Глава СПЧ рассказал, что в мире с тех времен произошло множество изменений, но нигде полный комплекс прав и свобод не был реализован. "Это происходит не потому, что кто-то не хочет этого, а потому, что в каком-то смысле декларация прав человека – идеальный образ. К нему нужно стремиться, но достичь сложно", – подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева >>
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ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевРоссия
 
 
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