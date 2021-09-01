https://ria.ru/20210901/prava-1748143414.html

Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России

Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России - РИА Новости, 01.09.2021

Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России

Ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная, проблемы есть, но они решаемы, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:30

2021-09-01T12:30

2021-09-01T12:30

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав человека в России удовлетворительная, проблемы есть, но они решаемы, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Он отметил, что в полном объеме права человека не могут соблюдаться ни в одной стране."Есть Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН после Второй мировой войны. Эта декларация никогда и нигде в полном объеме не выполнялась. И здесь интересен пример СССР. Есть права человека первого поколения, связанные со свободами: слова, религиозных убеждений и так далее. А есть права второго поколения, социальные права: на труд, пособия, отдых, здравоохранение, образование. И если в странах Запада лучше соблюдались свободы, то в СССР, где с политическими свободами было не очень хорошо, гораздо лучше соблюдались права второго поколения: здравоохранение, образование, труд. С трудом был даже перебор. За тунеядство могли и наказать", – добавил Фадеев.Глава СПЧ рассказал, что в мире с тех времен произошло множество изменений, но нигде полный комплекс прав и свобод не был реализован. "Это происходит не потому, что кто-то не хочет этого, а потому, что в каком-то смысле декларация прав человека – идеальный образ. К нему нужно стремиться, но достичь сложно", – подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева >>

https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html

https://ria.ru/20210812/ssha-1745421289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, россия