https://ria.ru/20210901/potter-1748167263.html
Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера
Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера - РИА Новости, 01.09.2021
Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера
На сайтах бронирования жилья можно арендовать коттеджи, оформленные в стиле вселенной Гарри Поттера, пишет The Sun. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:42
2021-09-01T18:42
2021-09-01T18:42
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сайтах бронирования жилья можно арендовать коттеджи, оформленные в стиле вселенной Гарри Поттера, пишет The Sun.Один из самых популярных — особняк Spellcast, расположенный в Эннискорти в Ирландии. Спальня, рассчитанная на четверых человек, – копия общежития Гриффиндора: там есть даже секретная дверь, а за ней — "тайная" комната, для входа в которую нужен пароль.Под лестницей — шкаф, имитирующий крошечную комнатку Гарри, а в саду — платформа 9 и ¾ с торчащей из стены тележкой. Стоимость начинается от 111 фунтов (чуть больше 11 тысяч рублей) за ночь при минимальном проживании в течение двух суток.Однако это не единственное место, где понравится фанатам Гарри Поттера, пишет издание. В Северном Шире в Ливертоне, на окраине национального парка Норт-Йорк-Мурс, можно остановиться в общежитии, оформленном в гриффиндорском стиле. А именно: с кроватями с балдахином и роскошной ванной комнатой со знаменитым витражом в виде русалки. Цена — 50 фунтов за ночь (5000 рублей).А в Лавенхеме в английском графстве Саффолк есть отель, оформленный в стиле дома, где Гарри провел свое детство. Проживание здесь дороже всего — 180 фунтов в сутки (18 тысяч).
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ирландия, великобритания, новости - туризм, гарри поттер, жилье, джоан роулинг (джоан мюррэй), туристы, гостиницы, новости культуры
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
На сайтах бронирования жилья можно арендовать коттеджи, оформленные в стиле вселенной Гарри Поттера, пишет
The Sun.
Один из самых популярных — особняк Spellcast, расположенный в Эннискорти в Ирландии. Спальня, рассчитанная на четверых человек, – копия общежития Гриффиндора: там есть даже секретная дверь, а за ней — "тайная" комната, для входа в которую нужен пароль.
Под лестницей — шкаф, имитирующий крошечную комнатку Гарри, а в саду — платформа 9 и ¾ с торчащей из стены тележкой. Стоимость начинается от 111 фунтов (чуть больше 11 тысяч рублей) за ночь при минимальном проживании в течение двух суток.
Однако это не единственное место, где понравится фанатам Гарри Поттера, пишет издание. В Северном Шире в Ливертоне, на окраине национального парка Норт-Йорк-Мурс, можно остановиться в общежитии, оформленном в гриффиндорском стиле. А именно: с кроватями с балдахином и роскошной ванной комнатой со знаменитым витражом в виде русалки. Цена — 50 фунтов за ночь (5000 рублей).
А в Лавенхеме в английском графстве Саффолк есть отель, оформленный в стиле дома, где Гарри провел свое детство. Проживание здесь дороже всего — 180 фунтов в сутки (18 тысяч).