https://ria.ru/20210901/potter-1748167263.html

Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера

Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера - РИА Новости, 01.09.2021

Определены лучшие отели для фанатов Гарри Поттера

На сайтах бронирования жилья можно арендовать коттеджи, оформленные в стиле вселенной Гарри Поттера, пишет The Sun. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:42

2021-09-01T18:42

2021-09-01T18:42

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новости - туризм

гарри поттер

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На сайтах бронирования жилья можно арендовать коттеджи, оформленные в стиле вселенной Гарри Поттера, пишет The Sun.Один из самых популярных — особняк Spellcast, расположенный в Эннискорти в Ирландии. Спальня, рассчитанная на четверых человек, – копия общежития Гриффиндора: там есть даже секретная дверь, а за ней — "тайная" комната, для входа в которую нужен пароль.Под лестницей — шкаф, имитирующий крошечную комнатку Гарри, а в саду — платформа 9 и ¾ с торчащей из стены тележкой. Стоимость начинается от 111 фунтов (чуть больше 11 тысяч рублей) за ночь при минимальном проживании в течение двух суток.Однако это не единственное место, где понравится фанатам Гарри Поттера, пишет издание. В Северном Шире в Ливертоне, на окраине национального парка Норт-Йорк-Мурс, можно остановиться в общежитии, оформленном в гриффиндорском стиле. А именно: с кроватями с балдахином и роскошной ванной комнатой со знаменитым витражом в виде русалки. Цена — 50 фунтов за ночь (5000 рублей).А в Лавенхеме в английском графстве Саффолк есть отель, оформленный в стиле дома, где Гарри провел свое детство. Проживание здесь дороже всего — 180 фунтов в сутки (18 тысяч).

https://ria.ru/20210901/rumyniya-1748132565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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