https://ria.ru/20210901/posolstva-1748229217.html

"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан

"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан - РИА Новости, 01.09.2021

"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T19:43

2021-09-01T19:43

2021-09-01T19:43

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь вернуть их в Кабул, заявил РИА Новости член политбюро "Талибана"* Мухаммед Наим.Ранее США и Япония объявили о переводе своих диппредставительств из Афганистана в Катар, о просьбе к Катару принять их дипмиссию в Афганистане также заявили Нидерланды, этот вопрос обсуждает и Германия."Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле. Хочу отметить, что за все время с начала перемен не было ни одной проблемы ни с одним из посольств. Это говорит о том, что мы выполняем свои обещания и можем защищать свою страну", - сказал Наим. По его словам, "Талибан"* хочет иметь возможность вести диалог со странами-соседями, мировым сообществом и странами региона.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан