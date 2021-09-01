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"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан
"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан - РИА Новости, 01.09.2021
"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T19:43
2021-09-01T19:43
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь вернуть их в Кабул, заявил РИА Новости член политбюро "Талибана"* Мухаммед Наим.Ранее США и Япония объявили о переводе своих диппредставительств из Афганистана в Катар, о просьбе к Катару принять их дипмиссию в Афганистане также заявили Нидерланды, этот вопрос обсуждает и Германия."Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле. Хочу отметить, что за все время с начала перемен не было ни одной проблемы ни с одним из посольств. Это говорит о том, что мы выполняем свои обещания и можем защищать свою страну", - сказал Наим. По его словам, "Талибан"* хочет иметь возможность вести диалог со странами-соседями, мировым сообществом и странами региона.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан
19:43 01.09.2021
 
"Талибан"* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан

Представитель "Талибана"* Наим призвал все государства вернуть посольства в Афганистан

© AP PhotoБоевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле
Боевики Талибана* на контрольно-пропускном пункте возле посольства США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь вернуть их в Кабул, заявил РИА Новости член политбюро "Талибана"* Мухаммед Наим.
Ранее США и Япония объявили о переводе своих диппредставительств из Афганистана в Катар, о просьбе к Катару принять их дипмиссию в Афганистане также заявили Нидерланды, этот вопрос обсуждает и Германия.
"Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле. Хочу отметить, что за все время с начала перемен не было ни одной проблемы ни с одним из посольств. Это говорит о том, что мы выполняем свои обещания и можем защищать свою страну", - сказал Наим. По его словам, "Талибан"* хочет иметь возможность вести диалог со странами-соседями, мировым сообществом и странами региона.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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