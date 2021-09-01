https://ria.ru/20210901/posol-1748097096.html

Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов

Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов - РИА Новости, 01.09.2021

Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов

Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T06:17

2021-09-01T06:17

2021-09-01T06:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

министерство обороны сша

панджшер (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_caa02a54f85e14092cbde5971e06173a.jpg

ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями", - сказал дипломат."Они декларируют, что они пришли для мира, но не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество. Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас - расстреливают из автоматов", - указал посол.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/sdelka-1748074035.html

https://ria.ru/20210831/pomosch-1748026666.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, панджшер (провинция), россия