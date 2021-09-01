Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/posol-1748097096.html
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов - РИА Новости, 01.09.2021
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T06:17
2021-09-01T06:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство обороны сша
панджшер (провинция)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_caa02a54f85e14092cbde5971e06173a.jpg
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями", - сказал дипломат."Они декларируют, что они пришли для мира, но не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество. Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас - расстреливают из автоматов", - указал посол.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/sdelka-1748074035.html
https://ria.ru/20210831/pomosch-1748026666.html
афганистан
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_8a9b14c63e4a8863db6b120371f37b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, панджшер (провинция), россия
06:17 01.09.2021 (обновлено: 06:19 01.09.2021)
 
Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов

Посол Афганистана Мухаммад Агбар назвал "Талибан"* разношерстной группировкой террористов

© AP Photo / Kathy GannonТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Kathy Gannon
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 сен – РИА Новости. Движение "Талибан"* представляет собой разношерстную группировку, в которую входят члены международных террористических организаций, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.
"Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями", - сказал дипломат.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 20:49Захват власти в Афганистане талибами
СМИ сообщили о тайной сделке США с талибами
"Они декларируют, что они пришли для мира, но не пойдут на мирные переговоры, пока их не вынудит международное сообщество. Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас - расстреливают из автоматов", - указал посол.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 16:26Захват власти в Афганистане талибами
В США назвали условие для предоставления помощи талибам
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАПанджшер (провинция)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена
14:33Кондолиза Райс Призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам в Пензе, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
Лента новостейМолния