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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/pomosch-1748234459.html
ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан
ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан - РИА Новости, 01.09.2021
ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан
ООН запросила у движения "Талибан"* разрешения доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула, заявил на брифинге координатор ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T20:32
2021-09-01T20:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
министерство обороны сша
панджшер (провинция)
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ООН, 1 сен – РИА Новости. ООН запросила у движения "Талибан"* разрешения доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула, заявил на брифинге координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."Мы ведем дискуссии, и мы направили официальный запрос", - сказал Алакбаров, отметив, что не берется прогнозировать, когда талибы разрешат доставлять ООН гуманитарные грузы в аэропорт Кабула.По его словам, возможность осуществлять гуманитарные рейсы в Кабул важна не только с точки зрения ротации персонала, но, прежде всего, в контексте доставки продовольствия, медикаментов."Мы активно просим и ведем переговоры по поводу предоставления гуманитарного доступа в аэропорт Кабула. Мы надеемся, что работа (аэропорта) возобновиться как можно скорее, чтобы мы смогли доставлять продовольствие и другие грузы прямо в Кабул. Сейчас у нас нет такой возможности", - указал он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748036672.html
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кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, министерство обороны сша, панджшер (провинция)
20:32 01.09.2021
 
ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан

ООН запросила разрешение у талибов доставить гуманитарные грузы в аэропорт в Кабуле

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 1 сен – РИА Новости. ООН запросила у движения "Талибан"* разрешения доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула, заявил на брифинге координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
"Мы ведем дискуссии, и мы направили официальный запрос", - сказал Алакбаров, отметив, что не берется прогнозировать, когда талибы разрешат доставлять ООН гуманитарные грузы в аэропорт Кабула.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:06Захват власти в Афганистане талибами
ЕС нужны контакты с талибами для поставок гумпомощи, уверен источник
По его словам, возможность осуществлять гуманитарные рейсы в Кабул важна не только с точки зрения ротации персонала, но, прежде всего, в контексте доставки продовольствия, медикаментов.
"Мы активно просим и ведем переговоры по поводу предоставления гуманитарного доступа в аэропорт Кабула. Мы надеемся, что работа (аэропорта) возобновиться как можно скорее, чтобы мы смогли доставлять продовольствие и другие грузы прямо в Кабул. Сейчас у нас нет такой возможности", - указал он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Самолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:48Захват власти в Афганистане талибами
Проект резолюции СБ ООН призвал к быстрому открытию аэропорта Кабула
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАПанджшер (провинция)
 
 
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