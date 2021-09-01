https://ria.ru/20210901/pomosch-1748234459.html

ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан

ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан - РИА Новости, 01.09.2021

ООН запросила разрешение у талибов доставить гумпомощь в Афганистан

ООН запросила у движения "Талибан"* разрешения доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула, заявил на брифинге координатор ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:32

2021-09-01T20:32

2021-09-01T20:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

министерство обороны сша

панджшер (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg

ООН, 1 сен – РИА Новости. ООН запросила у движения "Талибан"* разрешения доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула, заявил на брифинге координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."Мы ведем дискуссии, и мы направили официальный запрос", - сказал Алакбаров, отметив, что не берется прогнозировать, когда талибы разрешат доставлять ООН гуманитарные грузы в аэропорт Кабула.По его словам, возможность осуществлять гуманитарные рейсы в Кабул важна не только с точки зрения ротации персонала, но, прежде всего, в контексте доставки продовольствия, медикаментов."Мы активно просим и ведем переговоры по поводу предоставления гуманитарного доступа в аэропорт Кабула. Мы надеемся, что работа (аэропорта) возобновиться как можно скорее, чтобы мы смогли доставлять продовольствие и другие грузы прямо в Кабул. Сейчас у нас нет такой возможности", - указал он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210831/afganistan-1748036672.html

https://ria.ru/20210830/kabul-1747904304.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, министерство обороны сша, панджшер (провинция)