https://ria.ru/20210901/pogoda-1748160820.html

Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных

Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных - РИА Новости, 01.09.2021

Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных

Холодная погода с кратковременным дождем ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:52

2021-09-01T13:52

2021-09-01T13:52

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Холодная погода с кратковременным дождем ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Холодная погода в выходные будет. Минимальная температура в воскресенье может понижаться до плюс 3 градусов по области, в Москве будет около плюс 5 минимальная температура. Дневная температура в субботу - плюс 14, в воскресенье - плюс 12-14. То есть температура будет значительно ниже, чем в первый день сентября, градуса на 3 ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.Она отметила, что местами не исключен кратковременный дождь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/pogoda-1747743987.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, татьяна позднякова