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Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных - РИА Новости, 01.09.2021
Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
Холодная погода с кратковременным дождем ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:52
2021-09-01T13:52
2021-09-01T13:52
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Холодная погода с кратковременным дождем ожидается на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Холодная погода в выходные будет. Минимальная температура в воскресенье может понижаться до плюс 3 градусов по области, в Москве будет около плюс 5 минимальная температура. Дневная температура в субботу - плюс 14, в воскресенье - плюс 12-14. То есть температура будет значительно ниже, чем в первый день сентября, градуса на 3 ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.Она отметила, что местами не исключен кратковременный дождь.
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москва, погода, татьяна позднякова
Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидается холодная погода с дождями