https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

Зеленский назвал поддержку Украины со стороны НАТО недостаточной

Зеленский назвал поддержку Украины со стороны НАТО недостаточной - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский назвал поддержку Украины со стороны НАТО недостаточной

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО действует психологически правильно, показывая сотрудничеством с Украиной, что у нее есть партнеры на... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:19

2021-09-01T18:19

2021-09-01T18:19

в мире

украина

владимир зеленский

нато

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО действует психологически правильно, показывая сотрудничеством с Украиной, что у нее есть партнеры на случай обострения обстановки, но этих действий недостаточно."Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни. Если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры. Но это о присутствии. Я считаю, что это в принципе правильный психологический шаг, не применяется оружие, но другим, третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает в учениях с Украиной. Поэтому как психологический шаг, считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, по моему мнению, что нет", - заявил он в ходе визита, соответствующее видео транслировалось в эфире телеканала "Украина 24".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Отношения Москвы с Киевом и странами Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, а вопрос Крыма называет закрытым окончательно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210831/ukraina-1748033365.html

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748100280.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, нато