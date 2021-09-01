Зеленский назвал поддержку Украины со стороны НАТО недостаточной
Президент Украины Зеленский: видим поддержку НАТО, но этих действий недостаточно
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО действует психологически правильно, показывая сотрудничеством с Украиной, что у нее есть партнеры на случай обострения обстановки, но этих действий недостаточно.
"Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни. Если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры. Но это о присутствии. Я считаю, что это в принципе правильный психологический шаг, не применяется оружие, но другим, третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает в учениях с Украиной. Поэтому как психологический шаг, считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, по моему мнению, что нет", - заявил он в ходе визита, соответствующее видео транслировалось в эфире телеканала "Украина 24".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Отношения Москвы с Киевом и странами Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, а вопрос Крыма называет закрытым окончательно. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.