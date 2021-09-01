Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210901/plato-1747958498.html
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте - РИА Новости, 01.09.2021
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте
Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?
2021-09-01T12:00
2021-09-01T12:00
правда тела
подкаст
анна кривошеева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747957630_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_10ab8dfd6c1dfa3eb359f31199b4589c.png
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте
Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?
audio/mpeg
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте
Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?
audio/mpeg
Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.01:45 Что такое плато и у всех ли оно возникает02:28 “Если мы неправильно худеем, то можем быстро потерять и мышцы”03:55 У людей с лишним весом - пониженный или повышенный обмен веществ?07:34 Что сделать, чтобы уйти с плато09:01 Почему полезно вести дневник питания13:32 Набираем к зиме, худеем весной. Психология или “биоритмы”?14:55 “Если плато один-два-три дня, нужно просто подождать”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747957630_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_13f34e6044e4c52eda5d4f75e4db59a0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, анна кривошеева, аудио
12:00 01.09.2021
 

"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте

Правда тела
"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте
12:00
Читать ria.ru в
Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?
Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.
01:45 Что такое плато и у всех ли оно возникает
02:28 “Если мы неправильно худеем, то можем быстро потерять и мышцы”
03:55 У людей с лишним весом - пониженный или повышенный обмен веществ?
07:34 Что сделать, чтобы уйти с плато
09:01 Почему полезно вести дневник питания
13:32 Набираем к зиме, худеем весной. Психология или “биоритмы”?
14:55 “Если плато один-два-три дня, нужно просто подождать”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкастАнна Кривошеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34Полиция ограничит доступ в центр Копенгагена
14:33Кондолиза Райс Призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
14:29В Киеве усилили меры безопасности из-за прилета хасидов
14:26Матвиенко призвала избегать "переборов" при вакцинации
14:26Минпромторг прокомментировал выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В
14:14Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения
14:12В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
14:05Число жертв урагана "Ида" на юго-востоке США возросло до шести
14:02Школу в Хабаровске проверят из-за танца живота на линейке
14:00Сноуден примет участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
13:55Матвиенко рассказала школьникам, как стать губернатором
13:52Синоптик предупредила москвичей о похолодании на выходных
13:51Зюганов на уроке патриотизма пожелал ученикам быть храбрыми
13:50Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
13:50"Офицеры России" поблагодарили президента Казахстана Токаева
13:45Приплывший в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
13:42Выборы в Госдуму будут конкурентными, заявила Матвиенко
13:40СМИ: Apple отложит презентацию смарт-часов нового поколения
13:37Ректор высказался о переаттестации имамов, учившихся за рубежом
13:36Беседа с Путиным вдвое увеличила число подписчиков мальчика из Бурятии
Лента новостейМолния