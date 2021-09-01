https://ria.ru/20210901/plato-1747958498.html

"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте

"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте - РИА Новости, 01.09.2021

"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте

Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти?

2021-09-01T12:00

2021-09-01T12:00

2021-09-01T12:00

правда тела

подкаст

анна кривошеева

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"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти? audio/mpeg

"Правда тела". Плато. Что делать, если вес застыл на месте Вы начали худеть, вес сначала снижается, а потом… случается плато. Цифра на весах может не двигаться месяц! А потом у кого-то - наконец происходит скачок вниз, а кто-то - не выдерживает, срывается, и снова набирает. Почему возникает плато (и вообще, существует ли оно)? И как с него уйти? audio/mpeg

Почему организм замедляет обменные процессы (и как это зависит от состава вашего тела)? Что значит “застрессовать организм” (из-за чего он не хочет сжигать калории)? И стоит ли делать “нажорные” дни, чтобы уйти с плато? Объясняет врач-диетолог, эндокринолог Анна Кривошеева.01:45 Что такое плато и у всех ли оно возникает02:28 “Если мы неправильно худеем, то можем быстро потерять и мышцы”03:55 У людей с лишним весом - пониженный или повышенный обмен веществ?07:34 Что сделать, чтобы уйти с плато09:01 Почему полезно вести дневник питания13:32 Набираем к зиме, худеем весной. Психология или “биоритмы”?14:55 “Если плато один-два-три дня, нужно просто подождать”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, анна кривошеева, аудио