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В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине
В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине - РИА Новости, 01.09.2021
В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине
Мужчина разделся и пытался себя поджечь в магазине в Невском районе Петербурга, его увезли в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T12:33
2021-09-01T12:33
2021-09-01T12:33
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Мужчина разделся и пытался себя поджечь в магазине в Невском районе Петербурга, его увезли в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."(Во вторник) 31 августа в косметическом магазине на Тепловозной улице мужчина снял с себя одежду и попытался себя поджечь. Эту попытку пресекли сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что, по предварительной информации, мужчина был в наркотическом опьянении. Он был отправлен в больницу, обстоятельства инцидента уточняются.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине
Источник: в Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в косметическом магазине