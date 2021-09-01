https://ria.ru/20210901/peterburg-1748143905.html

В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине

В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине - РИА Новости, 01.09.2021

В Петербурге голый мужчина пытался поджечь себя в магазине

Мужчина разделся и пытался себя поджечь в магазине в Невском районе Петербурга, его увезли в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T12:33

2021-09-01T12:33

2021-09-01T12:33

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Мужчина разделся и пытался себя поджечь в магазине в Невском районе Петербурга, его увезли в больницу, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."(Во вторник) 31 августа в косметическом магазине на Тепловозной улице мужчина снял с себя одежду и попытался себя поджечь. Эту попытку пресекли сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что, по предварительной информации, мужчина был в наркотическом опьянении. Он был отправлен в больницу, обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20201128/podzhog-1586761338.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург