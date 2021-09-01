https://ria.ru/20210901/peru-1748113250.html

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек - РИА Новости, 01.09.2021

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек

Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33, сообщает агентство Andina со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:15

2021-09-01T10:15

2021-09-01T10:42

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33, сообщает агентство Andina со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду.Автобус, следовавший в столицу страны, упал рано утром во вторник в пропасть с высоты более 200 метров. Ранее сообщалось о кончине 29 человек и 20 пострадавших.Как сообщается, спасателям удалось найти тела еще четырех человек - троих мужчин и девочки. "Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела", - заявил Лосада.Причины трагедии пока не установлены, возможно, водитель заснул или не справился с управлением, превысив скорость.Как передает агентство, к настоящему моменту удалось установить личности 11 погибших.

https://ria.ru/20210828/dtp-1747618864.html

https://ria.ru/20201223/avtobus-1590485673.html

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