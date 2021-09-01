https://ria.ru/20210901/peru-1748113250.html
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек - РИА Новости, 01.09.2021
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33, сообщает агентство Andina со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:15
2021-09-01T10:15
2021-09-01T10:42
в мире
перу
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу выросло до 33, сообщает агентство Andina со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду.Автобус, следовавший в столицу страны, упал рано утром во вторник в пропасть с высоты более 200 метров. Ранее сообщалось о кончине 29 человек и 20 пострадавших.Как сообщается, спасателям удалось найти тела еще четырех человек - троих мужчин и девочки. "Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела", - заявил Лосада.Причины трагедии пока не установлены, возможно, водитель заснул или не справился с управлением, превысив скорость.Как передает агентство, к настоящему моменту удалось установить личности 11 погибших.
https://ria.ru/20210828/dtp-1747618864.html
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в мире, перу
10:15 01.09.2021 (обновлено: 10:42 01.09.2021)
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу возросло до 33 человек
Число жертв падения автобуса в Перу возросло до 33 человек, установлены имена 11 погибших
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Число жертв падения автобуса в пропасть в Перу
выросло до 33, сообщает агентство Andina
со ссылкой на главу национальной дорожной полиции Элиаса Лосаду.
Автобус, следовавший в столицу страны, упал рано утром во вторник в пропасть с высоты более 200 метров. Ранее сообщалось о кончине 29 человек и 20 пострадавших.
Как сообщается, спасателям удалось найти тела еще четырех человек - троих мужчин и девочки. "Автобус подняли и обнаружили еще четыре тела", - заявил Лосада.
Причины трагедии пока не установлены, возможно, водитель заснул или не справился с управлением, превысив скорость.
Как передает агентство, к настоящему моменту удалось установить личности 11 погибших.