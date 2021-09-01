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Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме
Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме - РИА Новости, 01.09.2021
Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме
Президенты США и Украины завершили переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов, сообщил журналистский пул. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:51
2021-09-01T23:51
2021-09-01T23:52
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины завершили переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов, сообщил журналистский пул."Двусторонняя встреча закончилась в 16:12 (23:12 мск)... Президент Зеленский уехал в 16:17", - сказано в сообщении.Он помахал и кивнул небольшой группе журналистов, наблюдавших за его отъездом из Белого дома.В резиденцию Байдена Зеленский прибыл в 13:58 (20:58 мск).Итогом саммита стала публикация совместного заявления. Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
23:51 01.09.2021 (обновлено: 23:52 01.09.2021)
Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме
Президенты США Байден и Украины Зеленский завершили двухчасовые переговоры в Белом Доме