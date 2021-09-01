https://ria.ru/20210901/peregovory-1748252719.html

Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме

Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме - РИА Новости, 01.09.2021

Байден и Зеленский завершили двухчасовую встречу в Белом доме

Президенты США и Украины завершили переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов, сообщил журналистский пул. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T23:51

2021-09-01T23:51

2021-09-01T23:52

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Президенты США и Украины завершили переговоры, которые продолжались в Белом доме около двух часов, сообщил журналистский пул."Двусторонняя встреча закончилась в 16:12 (23:12 мск)... Президент Зеленский уехал в 16:17", - сказано в сообщении.Он помахал и кивнул небольшой группе журналистов, наблюдавших за его отъездом из Белого дома.В резиденцию Байдена Зеленский прибыл в 13:58 (20:58 мск).Итогом саммита стала публикация совместного заявления. Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

https://ria.ru/20210901/oborona-1748248954.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский