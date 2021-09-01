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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/papa-1748150852.html
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель - РИА Новости, 01.09.2021
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель
Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:07
2021-09-01T13:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
ангела меркель
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее не российскому президенту Владимиру Путину, а канцлеру Германии Ангеле Меркель."Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", - сказал папа Франциск, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.Он назвал эти слова "мудрыми", приписав их немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которую назвал "большой фигурой мировой политики".На самом деле эти слова произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве Владимир Путин."Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - заявил он.
https://ria.ru/20210823/frantsisk-1746816459.html
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в мире, афганистан, владимир путин, ангела меркель, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
13:07 01.09.2021
 
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель

Папа Римский согласился со словами Путина о навязывании демократии, но приписал их Меркель

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее не российскому президенту Владимиру Путину, а канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", - сказал папа Франциск, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.
Он назвал эти слова "мудрыми", приписав их немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которую назвал "большой фигурой мировой политики".
На самом деле эти слова произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве Владимир Путин.
"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - заявил он.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:33Религия
СМИ сообщили о возможном отречении от престола папы римского
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанВладимир ПутинАнгела МеркельФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
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