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Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель - РИА Новости, 01.09.2021
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель
Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:07
2021-09-01T13:07
2021-09-01T13:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
владимир путин
ангела меркель
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МАДРИД, 1 сен – РИА Новости. Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск в интервью испанской радиостанции COPE, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее не российскому президенту Владимиру Путину, а канцлеру Германии Ангеле Меркель."Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", - сказал папа Франциск, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.Он назвал эти слова "мудрыми", приписав их немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которую назвал "большой фигурой мировой политики".На самом деле эти слова произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве Владимир Путин."Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - заявил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан, владимир путин, ангела меркель, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Папа Римский приписал слова Путина о навязывании демократии Меркель
Папа Римский согласился со словами Путина о навязывании демократии, но приписал их Меркель
МАДРИД, 1 сен – РИА Новости.
Навязывание демократии и вмешательство извне, вопреки традициям народов, необходимо прекратить, заявил папа Римский Франциск
в интервью испанской радиостанции COPE, при этом он перепутал автора этой фразы, приписав ее не российскому президенту Владимиру Путину
, а канцлеру Германии Ангеле Меркель
.
"Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", - сказал папа Франциск, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане.
Он назвал эти слова "мудрыми", приписав их немецкому канцлеру Ангеле Меркель, которую назвал "большой фигурой мировой политики".
На самом деле эти слова произнес на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве Владимир Путин.
"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - заявил он.