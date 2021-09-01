https://ria.ru/20210901/oystrakh-1748222597.html

Умер скрипач Игорь Ойстрах

Умер скрипач Игорь Ойстрах - РИА Новости, 01.09.2021

Умер скрипач Игорь Ойстрах

Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:57

2021-09-01T18:57

2021-09-01T18:59

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, народным артистом СССР Давидом Ойстрахом, сообщили РИА Новости в Благотворительном фонде имени Д. Ойстраха.Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии.

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общество, новости культуры, россия, культура, игорь ойстрах