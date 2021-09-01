Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210901/oystrakh-1748222597.html
Умер скрипач Игорь Ойстрах
Умер скрипач Игорь Ойстрах - РИА Новости, 01.09.2021
Умер скрипач Игорь Ойстрах
Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:57
2021-09-01T18:59
культура
общество
новости культуры
россия
культура
игорь ойстрах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730115193_0:59:800:509_1920x0_80_0_0_e07f71212f232594d6d6351658502eba.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, народным артистом СССР Давидом Ойстрахом, сообщили РИА Новости в Благотворительном фонде имени Д. Ойстраха.Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730115193_0:37:800:637_1920x0_80_0_0_030e22d8cb8ebd9c0b9a85e034930b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости культуры, россия, культура, игорь ойстрах
18:57 01.09.2021 (обновлено: 18:59 01.09.2021)
 
Умер скрипач Игорь Ойстрах

Скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах умер 14 августа от продолжительной болезни

CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко / Советский скрипач Игорь Ойстрах
Советский скрипач Игорь Ойстрах - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Скрипача, дирижера и педагога Игоря Ойстраха, который скончался 14 августа от продолжительной болезни, кремировали и планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, народным артистом СССР Давидом Ойстрахом, сообщили РИА Новости в Благотворительном фонде имени Д. Ойстраха.
"Он давно болел, его не стало 14 августа (на 91-м году жизни - ред.)... Он кремирован, пока не похоронен. Планируем, что когда у Валерия (Ойстраха, сына - ред.) наладится со здоровьем, организовать похороны на Новодевичьем кладбище, там уже есть подготовленное место рядом с могилой Давида Федоровича", - сказала собеседница агентства, добавив, что в фонде о смерти артиста узнали недавно.
Игорь Ойстрах – скрипач, дирижер, народный артист СССР. Родился 27 апреля 1931 года в Одессе в семье известного музыканта Давида Ойстраха и пианистки Тамары Ротаревой. В 1958 году был принят в штат Московской консерватории, а также стал солистом Московской филармонии.
 
КультураОбществоНовости культурыРоссияКультураИгорь Ойстрах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
Лента новостейМолния