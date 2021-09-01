https://ria.ru/20210901/obschestvo-1748165410.html

В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем

В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем - РИА Новости, 01.09.2021

В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем

Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:12

2021-09-01T14:12

2021-09-01T14:12

общественная наблюдательная комиссия

онк

сизо лефортово

алексей мельников

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников."Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Ранее мы говорили о том, что в данном СИЗО запретили спать днем. Уточняю: спать днем теперь также разрешается - на застеленной кровати, соответственно", - сказал он.

https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745948227.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная наблюдательная комиссия, онк, сизо лефортово, алексей мельников