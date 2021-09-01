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В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем - РИА Новости, 01.09.2021
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:12
2021-09-01T14:12
общественная наблюдательная комиссия
онк
сизо лефортово
алексей мельников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников."Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Ранее мы говорили о том, что в данном СИЗО запретили спать днем. Уточняю: спать днем теперь также разрешается - на застеленной кровати, соответственно", - сказал он.
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общественная наблюдательная комиссия, онк, сизо лефортово, алексей мельников
14:12 01.09.2021
 
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем

Сотрудники СИЗО "Лефортово" после жалоб арестованных в ОНК разрешили спать днем

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкУ входа в следственный изолятор "Лефортово"
У входа в следственный изолятор Лефортово - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
"Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Ранее мы говорили о том, что в данном СИЗО запретили спать днем. Уточняю: спать днем теперь также разрешается - на застеленной кровати, соответственно", - сказал он.
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Общественная наблюдательная комиссияОНКСИЗО ЛефортовоАлексей Мельников
 
 
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