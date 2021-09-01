https://ria.ru/20210901/obschestvo-1748165410.html
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем - РИА Новости, 01.09.2021
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:12
2021-09-01T14:12
2021-09-01T14:12
общественная наблюдательная комиссия
онк
сизо лефортово
алексей мельников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102341/20/1023412040_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3bdc0a8e3168464d33d65e614082bece.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сотрудники московского следственного изолятора "Лефортово" после жалоб, которые поступали членам ОНК от арестованных, снова разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки питьевую воду в бутылках, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников."Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. Ранее мы говорили о том, что в данном СИЗО запретили спать днем. Уточняю: спать днем теперь также разрешается - на застеленной кровати, соответственно", - сказал он.
https://ria.ru/20210816/ogranicheniya-1745948227.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/102341/20/1023412040_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c0248a05560cc774d12434ef39cd5607.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественная наблюдательная комиссия, онк, сизо лефортово, алексей мельников
В СИЗО "Лефортово" после жалоб в ОНК разрешили спать днем
Сотрудники СИЗО "Лефортово" после жалоб арестованных в ОНК разрешили спать днем