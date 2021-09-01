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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748205100.html
Артюхов открыл центры цифрового образования IT-куб
Артюхов открыл центры цифрового образования IT-куб - РИА Новости, 01.09.2021
Артюхов открыл центры цифрового образования IT-куб
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в среду дал старт работе центров цифрового образования IT-куб, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:28
2021-09-01T17:28
ямало-ненецкий автономный округ
общество
образование - общество
технологии
лукойл
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в среду дал старт работе центров цифрового образования IT-куб, сообщает пресс-служба главы региона.Первого сентября на Ямале новый учебный год начался для 77 тысяч школьников, почти 9 тысяч из них пошли в первый класс. Артюхов принял участие в торжественной линейке в Обдорской гимназии Салехарда."Глава региона дал старт работе первых на Ямале центров цифрового образования IT-куб. Один открылся сегодня в Обдорской гимназии Салехарда, второй – в школе №17 Нового Уренгоя. IT-куб – это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT, начиная с семи лет. В центрах создана атмосфера технического творчества, где дети не просто изучают информационные технологии, а создают проекты – готовые сайты, мобильные приложения, программы сетевой безопасности", - говорится в сообщении.Обучение будет вестись по дополнительным программам в шести направлениях: программирование на языке Python, мобильные разработки, программирование роботов, программирование на языке Java, системное администрирование, разработка VR/AR-приложений. В IT-кубе будут заниматься и ученики профильного класса компании "Лукойл". Благодаря технологиям виртуальной реальности они смогут поработать на производстве и научиться действовать в аварийных ситуациях.До 2024 года в округе планируется открыть еще пять центров в Ноябрьске, Надыме, Лабытнанги, Губкинском и Муравленко.Также в ходе посещения Обдорской гимназии глава региона оценил обновленную школьную столовую. В столовой провели ремонт, закупили новое оборудование и посуду, а также изменили меню, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210826/shkola-1747361203.html
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общество, образование - общество, технологии, лукойл, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, россия
17:28 01.09.2021
 
Артюхов открыл центры цифрового образования IT-куб

Глава ЯНАО Артюхов дал старт работе первых на Ямале центров цифрового образования IT-куб

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в среду дал старт работе центров цифрового образования IT-куб, сообщает пресс-служба главы региона.
Первого сентября на Ямале новый учебный год начался для 77 тысяч школьников, почти 9 тысяч из них пошли в первый класс. Артюхов принял участие в торжественной линейке в Обдорской гимназии Салехарда.
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26 августа, 15:33Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале около 60 школ пройдут реновацию
"Глава региона дал старт работе первых на Ямале центров цифрового образования IT-куб. Один открылся сегодня в Обдорской гимназии Салехарда, второй – в школе №17 Нового Уренгоя. IT-куб – это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT, начиная с семи лет. В центрах создана атмосфера технического творчества, где дети не просто изучают информационные технологии, а создают проекты – готовые сайты, мобильные приложения, программы сетевой безопасности", - говорится в сообщении.
Обучение будет вестись по дополнительным программам в шести направлениях: программирование на языке Python, мобильные разработки, программирование роботов, программирование на языке Java, системное администрирование, разработка VR/AR-приложений. В IT-кубе будут заниматься и ученики профильного класса компании "Лукойл". Благодаря технологиям виртуальной реальности они смогут поработать на производстве и научиться действовать в аварийных ситуациях.
"Сегодня в нашем центре вели урок преподаватели из университетов. То есть мы видим, как специалисты из высшей школы приходят к нашим ребятам и делятся более серьезными, глубокими знаниями. Это означает лучшую подготовку для наших школьников. Мы в этом проекте будем участвовать и дальше, создавая новые возможности для освоения программирования по всему Ямалу", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
До 2024 года в округе планируется открыть еще пять центров в Ноябрьске, Надыме, Лабытнанги, Губкинском и Муравленко.
Также в ходе посещения Обдорской гимназии глава региона оценил обновленную школьную столовую. В столовой провели ремонт, закупили новое оборудование и посуду, а также изменили меню, уточняет пресс-служба.
Салехард - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 16:06Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоОбразование - ОбществоТехнологииЛУКОЙЛЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховРоссия
 
 
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