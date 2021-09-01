В Удмуртии объявили 2022-й Годом образования
Глава Удмуртии Бречалов объявил 2022 год Годом образования в регионе
УФА, 1 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2022 год Годом образования по предложению депутата Госдумы РФ Андрея Исаева, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"По качеству школьного образования мы одни из лидеров в Приволжском федеральном округе. Наши учащиеся показывают высокие результаты по итогам всероссийских олимпиады – в 2021 году это 5-е место по России. Благодаря программе капитального ремонта школ, которая находится под наблюдением депутатов фракции "Единая Россия", есть возможность вывести уровень образования на более высокую ступень. Поэтому я поддержал предложение Андрея Константиновича объявить 2022 год в Удмуртии Годом образования", – цитирует пресс-служба Бречалова.
Глава республики 1 сентября присутствовал на открытии нового инженерно-технологического лицея в поселке Кез и написал об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Жители поселка ждали новую школу еще с начала двухтысячных. Дети учились в две смены, классы были переполнены. В мае 2018 года, после общения с учителями и родителями, мы начали решать эту проблему. Строительство нового здания стало возможным благодаря национальному проекту "Образование". Процесс занял немного больше времени, чем мы планировали изначально, но сегодня я искренне рад, что долгожданная школа начала работу. Еще одно обещание выполнено", - написал Бречалов в соцсети.
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По его словам, в трехэтажном здании лицея есть спортивный и тренажерный залы, информационно-библиотечный центр, мастерские, издательский центр, кабинеты робототехники, коворкинг-зоны.
Он отметил, что 1 сентября начался новый учебный год для 190 878 ребят в Удмуртии, впервые сели за парты 21 878 детей.
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