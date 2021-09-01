https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748193234.html

В Удмуртии объявили 2022-й Годом образования

В Удмуртии объявили 2022-й Годом образования - РИА Новости, 01.09.2021

В Удмуртии объявили 2022-й Годом образования

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2022 год Годом образования по предложению депутата Госдумы РФ Андрея Исаева, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:33

2021-09-01T16:33

2021-09-01T16:33

удмуртская республика

общество

образование - общество

удмуртская республика (удмуртия)

госдума рф

александр бречалов

россия

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УФА, 1 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2022 год Годом образования по предложению депутата Госдумы РФ Андрея Исаева, сообщает пресс-служба руководителя республики.Глава республики 1 сентября присутствовал на открытии нового инженерно-технологического лицея в поселке Кез и написал об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Жители поселка ждали новую школу еще с начала двухтысячных. Дети учились в две смены, классы были переполнены. В мае 2018 года, после общения с учителями и родителями, мы начали решать эту проблему. Строительство нового здания стало возможным благодаря национальному проекту "Образование". Процесс занял немного больше времени, чем мы планировали изначально, но сегодня я искренне рад, что долгожданная школа начала работу. Еще одно обещание выполнено", - написал Бречалов в соцсети.По его словам, в трехэтажном здании лицея есть спортивный и тренажерный залы, информационно-библиотечный центр, мастерские, издательский центр, кабинеты робототехники, коворкинг-зоны.Он отметил, что 1 сентября начался новый учебный год для 190 878 ребят в Удмуртии, впервые сели за парты 21 878 детей.

https://ria.ru/20210831/shkola-1748031169.html

https://ria.ru/20210825/pedagog-1747190377.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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общество, образование - общество, удмуртская республика (удмуртия), госдума рф, александр бречалов, россия