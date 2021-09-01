https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748106485.html

Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане

Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане - РИА Новости, 01.09.2021

Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане

В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:30

2021-09-01T13:30

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образование - общество

владимир путин

республика дагестан

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В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, владимир путин, республика дагестан, видео