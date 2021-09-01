https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748106485.html
Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане
Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане - РИА Новости, 01.09.2021
Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане
В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:30
2021-09-01T13:30
2021-09-01T13:32
образование - общество
владимир путин
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748105297_0:25:640:385_1920x0_80_0_0_62d160b7f4d56a09efeeb15a91d2a424.jpg
В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748105297_47:0:594:410_1920x0_80_0_0_df14f20a43f6c9935490965edee99a72.jpg
LIVE: Путин принимает участие в открытии социальных объектов образования в Дагестане
LIVE: Путин принимает участие в открытии социальных объектов образования в Дагестане
2021-09-01T13:30
true
PT22M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владимир путин, республика дагестан, видео
Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане
В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции.
2021-09-01T13:30
true
PT22M25S
13:30 01.09.2021 (обновлено: 13:32 01.09.2021)
Путин участвует в открытии социальных объектов образования в Дагестане
В Дагестане проходит церемония открытия социальных объектов образования. Президент России Владимир Путин принимает в ней участие в режиме видеоконференции.