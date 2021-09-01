https://ria.ru/20210901/oborona-1748248954.html

Украина и США завершили подготовку соглашения по обороне

Украина и США завершили подготовку соглашения по обороне - РИА Новости, 01.09.2021

Украина и США завершили подготовку соглашения по обороне

Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:58

2021-09-01T22:58

2021-09-01T23:21

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сша

вашингтон (город)

андерс фог расмуссен

джо байден

владимир зеленский

нато

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду встречается с президентом Джо Байденом."Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии", - говорится в заявлении.Также отмечается, что США поддерживают право Украины на стремление в НАТО."Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, которые продолжаются", - говорится в заявлении.Кроме того, США намерены продолжать программу обучения и тренировок украинских военных в соответствии со статусом Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями, сообщает документВерховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210901/voyna-1748184722.html

https://ria.ru/20210901/sekretar-1748246797.html

киев

сша

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, вашингтон (город), андерс фог расмуссен, джо байден, владимир зеленский, нато, верховная рада украины