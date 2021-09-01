Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/nomera-1748209781.html
В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину
В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину - РИА Новости, 01.09.2021
В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину
В связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками МИД России призвал Киев соблюдать свои... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T17:56
2021-09-01T17:56
в мире
украина
молдавия
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками МИД России призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а Европейский союз - "дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных".Отмечается, что с 1 сентября Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых "нейтральных номеров". По данным МИД, реально оформленное количество таких номеров сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра."Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой."Призываем Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры прежде всего, Европейский союз, – дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных", - заявила представитель МИД.По словам Захаровой, необходимо учитывать, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут "самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на "нет" все усилия по восстановлению его позитивной динамики". "Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")", - добавила представитель ведомства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html
https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html
украина
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, молдавия, мария захарова, россия
17:56 01.09.2021
 
В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину

Захарова осудила запрет на въезд автомобилей с номерами Приднестровья на Украину

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками МИД России призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а Европейский союз - "дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных".
Отмечается, что с 1 сентября Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых "нейтральных номеров". По данным МИД, реально оформленное количество таких номеров сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 20:01
В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину
"Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Призываем Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры прежде всего, Европейский союз, – дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных", - заявила представитель МИД.
По словам Захаровой, необходимо учитывать, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут "самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на "нет" все усилия по восстановлению его позитивной динамики". "Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")", - добавила представитель ведомства.
"Похоже, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, становится "фирменным знаком" политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов. Вслед за бесчеловечными водной блокадой Крыма и социально-экономической изоляцией Донбасса, украинские политики принялись за удушение жителей Приднестровья", - заключила Захарова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 08:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
 
В миреУкраинаМолдавияМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
Лента новостейМолния