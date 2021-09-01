https://ria.ru/20210901/nomera-1748209781.html

В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину

В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину - РИА Новости, 01.09.2021

В МИД осудили запрет на въезд машин с номерами Приднестровья на Украину

В связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками МИД России призвал Киев соблюдать свои... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T17:56

2021-09-01T17:56

2021-09-01T17:56

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В связи с запретом на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими регистрационными номерными знаками МИД России призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а Европейский союз - "дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных".Отмечается, что с 1 сентября Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых "нейтральных номеров". По данным МИД, реально оформленное количество таких номеров сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра."Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой."Призываем Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры прежде всего, Европейский союз, – дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных", - заявила представитель МИД.По словам Захаровой, необходимо учитывать, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут "самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на "нет" все усилия по восстановлению его позитивной динамики". "Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")", - добавила представитель ведомства.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

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в мире, украина, молдавия, мария захарова, россия