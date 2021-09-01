https://ria.ru/20210901/neft-1748236952.html

Россия увеличит добычу нефти в октябре

Россия увеличит добычу нефти в октябре - РИА Новости, 01.09.2021

Россия увеличит добычу нефти в октябре

Россия увеличит добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T20:40

2021-09-01T20:40

2021-09-01T21:23

экономика

александр новак

опек

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154775/70/1547757037_0:214:3077:1945_1920x0_80_0_0_6cdbea3ebeab5eedeb38e2e527963bf5.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия увеличит добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".Страны ОПЕК+ ранее договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти и решения нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки.Замглавы правительства подчеркнул, что Россия к следующему месяцу вернет две трети сокращенной в мае 2020 года добычи нефти, а к маю следующего года выйдет на докризисный уровень."Мы уже к октябрю восстановим добычу на 1 миллион 300 тысяч баррелей. То есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали", — сказал он.Новак добавил, что мировой спрос на данный момент составляет 95 миллионов баррелей. "Что касается 2021 года, мы отметили восстановление спроса, в среднем по году мы ожидаем рост спроса примерно на шесть миллионов баррелей, и таким образом останется в следующем году примерно около трех-четырех миллионов баррелей для полного восстановления", — отметил он.Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.

https://ria.ru/20210827/neft-1747453972.html

https://ria.ru/20210901/benzin-1748188011.html

https://ria.ru/20210825/kitay-1747134099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр новак, опек, цены на нефть, россия