20:40 01.09.2021 (обновлено: 21:23 01.09.2021)
Россия увеличит добычу нефти в октябре
Россия увеличит добычу нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия увеличит добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Страны ОПЕК+ ранее договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти и решения нарастить добычу нефти в октябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки.
Замглавы правительства подчеркнул, что Россия к следующему месяцу вернет две трети сокращенной в мае 2020 года добычи нефти, а к маю следующего года выйдет на докризисный уровень.
"Мы уже к октябрю восстановим добычу на 1 миллион 300 тысяч баррелей. То есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали", — сказал он.
Новак добавил, что мировой спрос на данный момент составляет 95 миллионов баррелей.
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"Что касается 2021 года, мы отметили восстановление спроса, в среднем по году мы ожидаем рост спроса примерно на шесть миллионов баррелей, и таким образом останется в следующем году примерно около трех-четырех миллионов баррелей для полного восстановления", — отметил он.
Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 миллиона баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей.
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