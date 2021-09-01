https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"

Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.09.2021

Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"

Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью Die Welt посол республики в... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:08

2021-09-01T18:08

2021-09-01T18:40

в мире

украина

сша

германия

нато

балтийское море

андрей мельник

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью Die Welt посол республики в Германии Андрей Мельник.Он отметил, что Киев выступает против проекта, и призвал Запад проявить "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".Он добавил, что в Киеве "видят угрозу" в реализации проекта, и потребовал остановить практически готовый к вводу газопровод."Северный поток — 2" — трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748180475.html

украина

сша

германия

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-01T18:08 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, сша, германия, нато, балтийское море, андрей мельник, северный поток — 2, россия