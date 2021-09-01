Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html
Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"
Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.09.2021
Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"
Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью Die Welt посол республики в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T18:08
2021-09-01T18:40
в мире
украина
сша
германия
нато
балтийское море
андрей мельник
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_d116daae9776b8734b2df574a12db152.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью Die Welt посол республики в Германии Андрей Мельник.Он отметил, что Киев выступает против проекта, и призвал Запад проявить "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".Он добавил, что в Киеве "видят угрозу" в реализации проекта, и потребовал остановить практически готовый к вводу газопровод."Северный поток — 2" — трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748180475.html
украина
сша
германия
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-01T18:08
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151611/33/1516113387_256:0:4352:3072_1920x0_80_0_0_d25f0abd683cc3eb13ee75b5ddd0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, германия, нато, балтийское море, андрей мельник, северный поток — 2, россия
18:08 01.09.2021 (обновлено: 18:40 01.09.2021)
 
Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум из-за "Северного потока — 2"

Посол Украины в ФРГ Мельник потребовал принять Киев в НАТО из-за "Северного потока — 2"

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью Die Welt посол республики в Германии Андрей Мельник.
Он отметил, что Киев выступает против проекта, и призвал Запад проявить "новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".
"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", — потребовал Мельник.
Он добавил, что в Киеве "видят угрозу" в реализации проекта, и потребовал остановить практически готовый к вводу газопровод.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Вчера, 15:32Сказано в эфире
Этот "дьявол" обманет. В чем опасность "гарантий" США Украине по газу?
"Северный поток — 2" — трубопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, и США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
 
В миреУкраинаСШАГерманияНАТОБалтийское мореАндрей МельникСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14"Новатэк" планирует развернуть сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ
06:13В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
06:11Исследование: российских подростков больше интересует в Сети заработок
06:10Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
06:07Эксперты предрекли усиление террористических группировок при талибах
06:07Премьер Японии не поедет на ВЭФ
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
Лента новостейМолния