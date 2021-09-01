https://ria.ru/20210901/naselenie-1748123775.html
Путин предположил, какой могла бы быть численность населения России
Путин предположил, какой могла бы быть численность населения России - РИА Новости, 01.09.2021
Путин предположил, какой могла бы быть численность населения России
Население России, если бы не распад страны в 1917 и 1991 годах, могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек, напомнил президент России... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:10
2021-09-01T11:10
2021-09-01T14:05
общество
владивосток
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Население России, если бы не распад страны в 1917 и 1991 годах, могло, по некоторым оценкам, составить около полумиллиарда человек, напомнил президент России Владимир Путин."На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза... Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек", - сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке.Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
https://ria.ru/20210901/putin-1748115692.html
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общество, владивосток, владимир путин, россия
11:10 01.09.2021 (обновлено: 14:05 01.09.2021)
Путин предположил, какой могла бы быть численность населения России
Президент Путин: население России могло бы составлять полмиллиарда человек