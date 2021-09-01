https://ria.ru/20210901/nalogi-1748188448.html

Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов

Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов - РИА Новости, 01.09.2021

Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов

Власти Вологодской области отмечают положительную динамику в поступлении налогов в региональный бюджет. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:09

2021-09-01T16:09

2021-09-01T16:09

вологодская область

вологодская область

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ВОЛОГДА, 1 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области отмечают положительную динамику в поступлении налогов в региональный бюджет.Она также отметила, что доходная часть областного бюджета на 1 августа исполнена в сумме 80,4 миллиарда рублей или на 74% к годовому плану, это связано в основном с поступлением налогов на прибыль.Она отметила, что опережающее наполнение доходной части бюджета дала возможность увеличить на 10 процентов заработную плату всем бюджетникам области с 1 сентября. На это до конца года будут направлены 1 миллиард 255 миллионов рублей. Кроме того, к началу следующего года планируется уменьшить государственный долг региона.

https://ria.ru/20210823/byudzhet-1746915990.html

вологодская область

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2021

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вологодская область