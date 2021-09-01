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Вологодская область
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Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов
Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов - РИА Новости, 01.09.2021
Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов
Власти Вологодской области отмечают положительную динамику в поступлении налогов в региональный бюджет. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:09
2021-09-01T16:09
вологодская область
вологодская область
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ВОЛОГДА, 1 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области отмечают положительную динамику в поступлении налогов в региональный бюджет.Она также отметила, что доходная часть областного бюджета на 1 августа исполнена в сумме 80,4 миллиарда рублей или на 74% к годовому плану, это связано в основном с поступлением налогов на прибыль.Она отметила, что опережающее наполнение доходной части бюджета дала возможность увеличить на 10 процентов заработную плату всем бюджетникам области с 1 сентября. На это до конца года будут направлены 1 миллиард 255 миллионов рублей. Кроме того, к началу следующего года планируется уменьшить государственный долг региона.
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вологодская область
16:09 01.09.2021
 

Вологодские власти фиксируют положительную динамику поступления налогов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 1 сен - РИА Новости. Власти Вологодской области отмечают положительную динамику в поступлении налогов в региональный бюджет.
"Положительная динамика поступления налогов отмечается практически по всем отраслям экономики. Перечисления налогов от лесопромышленного комплекса возросли к уровню прошлого года в два раза, от финансового сектора и сферы операций с недвижимостью увеличились на 33%, от торговли - на 26%, от электроэнергетики - на 18%, сферы строительства - на 8%. В плюсе и сельское хозяйство, и сектор информатизации. В плановом режиме поступают акцизы, налог на доходы физических лиц и налог на имущество организаций ", - сообщила на оперативном совещании в правительстве заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.
Она также отметила, что доходная часть областного бюджета на 1 августа исполнена в сумме 80,4 миллиарда рублей или на 74% к годовому плану, это связано в основном с поступлением налогов на прибыль.
"За семь месяцев текущего года в консолидированный бюджет области мобилизовано налогов, сборов и иных обязательных платежей 67,4 миллиарда рублей. С учетом поступлений из федерального бюджета доходы превысили 80 миллиардов. Годовой план поступления налога на прибыль перевыполнен. Более быстрыми темпами, чем мы ожидали, восстанавливаются доходы и прибыль субъектов малого бизнеса", - сказала Артамонова
Она отметила, что опережающее наполнение доходной части бюджета дала возможность увеличить на 10 процентов заработную плату всем бюджетникам области с 1 сентября. На это до конца года будут направлены 1 миллиард 255 миллионов рублей. Кроме того, к началу следующего года планируется уменьшить государственный долг региона.
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