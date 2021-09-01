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Делегация Мьянмы примет очное участие в ВЭФ-2021
Делегация Мьянмы примет очное участие в ВЭФ-2021 - РИА Новости, 01.09.2021
Делегация Мьянмы примет очное участие в ВЭФ-2021
Делегация Республики Союз Мьянма подтвердила очное участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:52
2021-09-01T09:52
в мире
мьянма
владивосток
антон кобяков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма подтвердила очное участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.Делегацию возглавит министр планирования и финансов Мьянмы Вин Шейн, также в ее состав войдут представители дипломатических кругов. Участники делегации Мьянмы проведут ряд встреч с официальными лицами и предпринимателями России."Мы рады приветствовать делегацию Республики Союз Мьянма во Владивостоке и нацелены на плодотворное сотрудничество в рамках Восточного экономического форума. Россию с Мьянмой связывают добрые и дружественные отношения. Уверен, что работа делегации на Форуме будет способствовать появлению новых совместных проектов на Дальнем Востоке", – отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.Как отметил Вин Шейн, Россию и Мьянму связывает долгая история дружеских дипломатических отношений, поэтому Мьянма надеется на новые возможности для делового и экономического сотрудничества с Россией в целях расширения экономических связей как двустороннего, так и многостороннего характера. В частности, Мьянма экспортирует в Россию сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также является импортером удобрений, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов. В связи с этим обе страны могут получить взаимную выгоду в этой области торговли за счет более тесного сотрудничества."Мьянма может предложить российским предпринимателям и инвесторам инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе, особенно в области разведки прибрежной зоны и морских месторождений и нефтеперерабатывающих заводов; в производстве продукции сельского хозяйства и животноводства с высокой добавленной стоимостью; промышленном производстве, таком как резиновая промышленность; развитии инфраструктуры, к примеру, железных дорог, портов и резервуаров для хранения нефтепродуктов; а также в сфере возобновляемых источников энергии, информационных и коммуникационных технологий, услуг здравоохранения и в финансовом секторе", – подчеркнул Министр планирования и финансов Мьянмы.В 2019 году делегация Республики Союз Мьянма уже принимала участие в мероприятиях Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20210901/vladivostok-1748109632.html
https://ria.ru/20210831/vef-1747951268.html
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в мире, мьянма, владивосток, антон кобяков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:52 01.09.2021
 
Делегация Мьянмы примет очное участие в ВЭФ-2021

Делегация Мьянмы примет очное участие в ВЭФ-2021

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Делегация Республики Союз Мьянма подтвердила очное участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Делегацию возглавит министр планирования и финансов Мьянмы Вин Шейн, также в ее состав войдут представители дипломатических кругов. Участники делегации Мьянмы проведут ряд встреч с официальными лицами и предпринимателями России.
"Мы рады приветствовать делегацию Республики Союз Мьянма во Владивостоке и нацелены на плодотворное сотрудничество в рамках Восточного экономического форума. Россию с Мьянмой связывают добрые и дружественные отношения. Уверен, что работа делегации на Форуме будет способствовать появлению новых совместных проектов на Дальнем Востоке", – отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Как отметил Вин Шейн, Россию и Мьянму связывает долгая история дружеских дипломатических отношений, поэтому Мьянма надеется на новые возможности для делового и экономического сотрудничества с Россией в целях расширения экономических связей как двустороннего, так и многостороннего характера. В частности, Мьянма экспортирует в Россию сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также является импортером удобрений, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов. В связи с этим обе страны могут получить взаимную выгоду в этой области торговли за счет более тесного сотрудничества.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
09:46
Иностранные участники ВЭФ начали прибывать во Владивосток
"Мьянма может предложить российским предпринимателям и инвесторам инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе, особенно в области разведки прибрежной зоны и морских месторождений и нефтеперерабатывающих заводов; в производстве продукции сельского хозяйства и животноводства с высокой добавленной стоимостью; промышленном производстве, таком как резиновая промышленность; развитии инфраструктуры, к примеру, железных дорог, портов и резервуаров для хранения нефтепродуктов; а также в сфере возобновляемых источников энергии, информационных и коммуникационных технологий, услуг здравоохранения и в финансовом секторе", – подчеркнул Министр планирования и финансов Мьянмы.
В 2019 году делегация Республики Союз Мьянма уже принимала участие в мероприятиях Восточного экономического форума.
Участники Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреМьянмаВладивостокАнтон КобяковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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