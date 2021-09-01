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В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами
В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами - РИА Новости, 01.09.2021
В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами
Облачная погода с ливневыми дождями и грозами ожидается в Москве 1 сентября, может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, столбики термометров не поднимутся... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:28
2021-09-01T08:28
общество
московская область (подмосковье)
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Облачная погода с ливневыми дождями и грозами ожидается в Москве 1 сентября, может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, столбики термометров не поднимутся выше плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра циклона, в середине дня нас пересечет его холодный атмосферный фронт. Погода в Москве ожидается облачная с ливневыми дождями, которые могут оказаться сильными... Местами дожди могут сопровождаться грозами, может выпасть порядка 10 миллиметров осадков, что составляет почти 15% от месячной нормы", - сообщила Волосюк.По словам синоптика, температура воздуха составит плюс 18-20, в Подмосковье - плюс 16-21. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк
08:28 01.09.2021
 
В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами

В Москве 1 сентября ожидаются ливни с грозами, может выпасть 15% от нормы осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Облачная погода с ливневыми дождями и грозами ожидается в Москве 1 сентября, может выпасть до 15% от месячной нормы осадков, столбики термометров не поднимутся выше плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться вблизи центра циклона, в середине дня нас пересечет его холодный атмосферный фронт. Погода в Москве ожидается облачная с ливневыми дождями, которые могут оказаться сильными... Местами дожди могут сопровождаться грозами, может выпасть порядка 10 миллиметров осадков, что составляет почти 15% от месячной нормы", - сообщила Волосюк.
По словам синоптика, температура воздуха составит плюс 18-20, в Подмосковье - плюс 16-21. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 14:57
Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕлена Волосюк
 
 
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